В Челябинске на реке Миасс появились новые суда

«Лебеди» уже начали работать, трамвайчик пока ждет водителя

В центре Челябинска будут курсировать необычные суда. «Лебедь» и речной трамвай появились на новой точке проката катамаранов «Река», но прокатиться пока можно только на водных птицах, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Новая точка проката открылась всего три дня назад. Она расположена на самом протяженном участке реки для прогулок — от моста улицы Красной до моста на Кирова напротив исторического музея. Помимо привычных нам «машинок», появились два катамарана в форме лебедей, каждый из которых вмещает до четырех человек. Удовольствие это не дешевое: цена такая же, как у машин — 1300 рублей за полчаса.





Если с лебедями все понятно, то трамвай вызывает много вопросов. Так, еще неизвестно, когда его запустят в этом году.





«Надеюсь, скоро запустят, но официальные даты неизвестны даже нам. Надеюсь, это произойдет в течение недели. А как будет по факту — не знаю. Стоимость тоже неизвестна», — пожал плечами старший помощник Азамат Сагитов.





Всего в трамвае 12 мест, из которых 9 — пассажирских. Курсировать такой транспорт будет только по участку точки проката. Под мостом он не сможет проехать из-за своих габаритов.





Запустить трамвай пока не могут. Одна из причин — отсутствие судоводителя. Кстати, для жителей и гостей города планируют подготовить экскурсию с аудиогидом. О чем она будет — станет известно только к открытию.





Суда будут плавать до конца сентября — середины октября, после — их отвезут на закрытый склад.



Автор: Елизавета Михно