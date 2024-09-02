В Челябинске на открытии джазового фестиваля «Какой удивительный мир» выступил Олег Аккуратов

Мероприятие проводится с 2000 года

Сегодня, 2 сентября, в концертном зале имени С. С. Прокофьева открылся XXIII международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир», передает журналист ИА «Первое областное».

Этот масштабный праздник музыки традиционно проводится в Челябинске с 2000 года. За два десятилетия на челябинской сцене побывал весь цвет современного российского (и не только) джаза.





С приветственным словом к участникам обратилась общественный деятель Ирина Текслер.

«Наконец-то мы с вами собрались в главном зале, в челябинской филармонии, чтобы услышать главный концерт. Сегодня за роялем Олег Аккуратов, наш большой и любимый друг. Виртуозный пианист и джазовый импровизатор. Он неоднократно приезжал к нам, в Челябинскую область, исполнял музыку с нашим симфоническим оркестром. Сегодня мы услышим не только известные музыкальные произведения, но и авторскую музыку Олега Аккуратова! Он написал произведения специально для нашего симфонического оркестра, мы записали пластинку, и сегодня эта музыка прозвучит во втором отделении концерта. Я в предвкушении», — сказала Ирина Текслер.



Виртуозный пианист, композитор, певец Олег Аккуратов (Москва) вместе с государственным симфоническим оркестром Челябинской области выступили перед южноуральской публикой. В этот же вечер на сцену поднимались вокалисты группы The Joys вместе с ритм-группой ансамбля «Уральский диксиленд».













В программе вечера прозвучали авторские инструментальные и вокальные произведения Олега Аккуратова в аранжировке Владимира Батракова.













Среди них прозвучали «Friendship», «Happiness&Joy», «Helicon», «Вальс для Игоря», «Я научился просто мудро жить» и другие композиции.

Автор: Людмила Ковалева