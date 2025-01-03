В Челябинске к ледовым скульптурам народ добавил снежные

Жители города используют теплую погоду для семейных развлечений. Причем бесплатных!

В теплой погоде есть плюсы — снег становится липким. В парке Гагарина 3 января организовался целый фестиваль снеговиков. К 15 часам их было уже несколько десятков.





Снежные шары легко формируются из липкого снега.

Природный материал стал настолько податливым, что из него можно сделать даже прическу для снежной бабы. Рябина вполне подошла для украшения ее наряда. А сосновые иголки стали усиками для ее спутника и вихрами у снежного отпрыска.

Новых обитателей парка хорошо видно с аллей. Любители скандинавской ходьбы теперь гуляют в теплой компании.





Некоторым удается слепить снеговиков выше человеческого роста.





Семейное занятие на свежем воздухе добавляет праздничного настроения. Каникулы длинные, найдется время на все.





Челябинцы проявляют изобретательность. Кроме снежных людей в парке Гагарина появляются снежные зайцы на деревьях.