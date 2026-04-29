В Челябинске к 9 Мая памятники начищают до блеска

В ход идут вода под напором, моющие средства и мягкая ткань

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по всему региону приводят в порядок мемориалы, обелиски и братские захоронения. Коммунальные службы и подрядные организации начали мыть памятники в первой половине апреля, как только установилась подходящая погода, и продолжают работы вплоть до праздничных дней.





Так, 29 апреля на Кировке привели в порядок памятник «Добровольцам-танкистам». На Аллее Славы бережно очистили Вечный огонь. В этот день планировали очистить пять мемориалов.





Технология очистки стандартная: сначала с монументов смывают пыль и грязь мощной струей воды под напором. Если загрязнение сильное, используют мягкий мыльный раствор. Моют строго сверху вниз, чтобы избежать разводов. В завершение поверхность протирают насухо мягкой тканью.





При этом специалисты соблюдают осторожность: для гранитных памятников нельзя применять агрессивную бытовую химию и жесткие щетки — это может повредить камень и сделать нечитаемыми надписи. Буквы и рисунки, покрытые краской, не трут, а лишь аккуратно омывают водой.





Работы идут во всех городах и районах Челябинской области. Как отмечал ранее губернатор Алексей Текслер, все памятники и монументы должны быть полностью подготовлены к 9 Мая.