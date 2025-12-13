В Челябинске дан старт Всероссийской акции «Елка желаний»

В числе первых волшебников — спортсмены, политики, общественники

Накануне, 12 декабря, в Челябинске в ТРК «Горки» был дан старт Всероссийской акции «Елка желаний». Ее цель — подарить праздник ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По традиции, участники акции сняли с елки шары с желаниями и в ближайшее время исполнят их, передает ИА «Первое областное».

Первыми в роли волшебников выступили председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Светлана Буравова, исполнительный директор Федерации бокса Челябинской области Фаригат Касымов, начальник регионального управления Госавтоинспекции Иван Путков, глава Молодежного совета Росавтодора Леонид Остроухов и некоторые другие. В ближайшее время они купят подарки и лично передадут их детям.

Кроме того, на мероприятии вручили первые паспорта талантливым школьникам, которым недавно исполнилось 14 лет. Главный документ ребята получили из рук зампредседателя правительства Челябинской области Сергея Зюся и начальника управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России Яны Голдыбаевой. После Иван Путков обратился к школьникам с напутственным словом, призвав их относиться к паспорту бережно, а звание гражданина Российской Федерации носить гордо.

Атмосферу праздника на мероприятии создавали вокальный ансамбль «Мы — звезды» и танцевальный коллектив детского сада № 17 «Семицветик». Кроме того, воспитанники детсада вручили гостям мероприятия новогодние подарки.

Напомним, акция «Елка желаний» проходит в России с 2018 года. Ее участниками могут стать дети в возрасте от 3 до 17 лет с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, из семей с доходом ниже прожиточного минимума, из семей участников спецоперации и некоторые другие. Исполнить желания ребят могут все желающие.