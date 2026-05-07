В Челябинске 7 мая завершилась генеральная репетиция ко Дню Победы

На площади Революции отчеканили шаг южноуральские военные

В Челябинске завершаются репетиции ко Дню Победы. Сегодня, 7 мая, челябинские войска отчеканили шаг на торжественном построении на площади Революции. За генеральным прогоном наблюдала фотограф ИА «Первое областное» Людмила Ковалева.





«Мы с честью готовимся встретить 81-ю годовщину Победы. В этом году мы провели на одну тренировку больше, чем обычно. Время сейчас достаточно непростое, и мы принимаем ряд мер, исходя из требований безопасности. Это нужно для проведения мероприятий на достойном уровне и без непредвиденных обстоятельств», — подчеркнул министр общественной безопасности Александр Гриб.

В построении войск Челябинского гарнизона приняли участие только действующие военнослужащие, участники специальной военной операции и сотрудники правоохранительных органов.





В этом году празднование 9 Мая пройдет без военной техники. Отказались и от эпилога с выступлениями местных коллективов. Все это необходимо для безопасности участников и гостей праздника.

На улице солнечно и жарко. Особенно непросто четвероногим напарникам кинологов. Во время отдыха собаки ложатся на землю.





Увидеть репетицию ближе у горожан не получилось: проходы закрыли, движение остановили. У каждого входа дежурили сотрудники МВД России по Челябинской области. Люди собирались за заборами у остановок по проспекту Ленина.

На площади Революции уже прошли две репетиции построения войск — 22 и 29 апреля.





Напомним, афиша на 9 Мая в Челябинске насыщенная. С утра жители и гости города придут на церемонию возложения цветов, увидят кинопоказы под открытым небом, посетят полевую кухню. А вечером их ждет несколько концертов. На сцене у Торгового центра выступит Дмитрий Дюжев, после — Пелагея. А в 22:00 состоится праздничный салют.