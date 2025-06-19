Гроза и дождь начались в Челябинске 19 марта около 16 часов.
К окончанию рабочего дня тучи добрались до центра — Советского района.
К ливню оказались готовы не все. Остановочный комплекс, как гриб из сказки, укрыл челябинцев.
На пересечении Труда и Пушкина ситуация была вполне адекватная. Дорога сырая, но проезжая. А вот с перекрестка Труда и Каслинской поступали иные сигналы (смотри видео в нашем канале).
Ливневки еле успевали принимать дождевую воду.
Самой выгодной обувью этим вечером оказались резиновые тапочки.