Гроза и дождь начались в Челябинске 19 марта около 16 часов. 


К окончанию рабочего дня тучи добрались до центра — Советского района.


К ливню оказались готовы не все. Остановочный комплекс, как гриб из сказки, укрыл челябинцев.

На пересечении Труда и Пушкина ситуация была вполне адекватная. Дорога сырая, но проезжая. А вот с перекрестка Труда и Каслинской поступали иные сигналы (смотри видео в нашем канале).


Ливневки еле успевали принимать дождевую воду.


Самой выгодной обувью этим вечером оказались резиновые тапочки.