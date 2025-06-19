В Челябинске 19 июня улицы ушли под воду после ливня

Некоторые автомобилисты и пешеходы искали брод, чтобы добраться до пункта назначения



Гроза и дождь начались в Челябинске 19 марта около 16 часов.





К окончанию рабочего дня тучи добрались до центра — Советского района.





К ливню оказались готовы не все. Остановочный комплекс, как гриб из сказки, укрыл челябинцев.

На пересечении Труда и Пушкина ситуация была вполне адекватная. Дорога сырая, но проезжая. А вот с перекрестка Труда и Каслинской поступали иные сигналы (смотри видео в нашем канале).





Ливневки еле успевали принимать дождевую воду.





Самой выгодной обувью этим вечером оказались резиновые тапочки.



