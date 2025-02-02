В Челябинск в начале февраля пришла настоящая весна

Атмосфера города в теплый воскресный день — в нашем фоторепортаже

Слякоть, почки на деревьях и люди, прогуливающиеся по городу в легкой одежде… Думаете, речь о весне? А вот и нет! В этом году таким — аномально теплым — выдалось начало февраля. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» прогулялся по городу и сделал необычные для уральской зимы кадры.

Под ногами вместо снега уже либо небольшие лужи, либо полностью просохшая поверхность.

Некоторые уже оделись по-весеннему и наслаждаются пришедшим теплом.

Снег в городе активно тает.

Льда на реке Миасс все меньше и меньше…

Но если в городе снега все меньше, то в парках его еще много. Из-за тепла он влажный и отлично подходит для лепки снеговиков.

Начало недели, кстати, тоже будет аномально теплым: в понедельник воздух прогреется до +2 градусов.

В Копейске и Миассе из-за аномального тепла уже демонтируют ледовые городки. В Челябинске «Остров сокровищ» пока закрыли в целях безопасности.