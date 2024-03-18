В Челябинск прибыл поезд «Сила в Правде»

А вместе с ним — военные трофеи из зоны СВО

Сегодня, 18 марта, на железнодорожную станцию Челябинск-Главный прибыл поезд министерства обороны РФ, исколесивший уже половину страны. В вагонах — экспозиции для детей и взрослых, а на перроне — юные курсанты и школьники, мечтающие поближе познакомиться с понятиями «патриотизм», «отвага» и «честь». На торжественном прибытии поезда побывал корреспондент информагентства и узнал, какой военной техникой удивили южноуральцев.





Под торжественную музыку ровно в 10 утра на станции челябинского вокзала остановился камуфляжный поезд с изображениями бойцов и фразами «Сила в Правде», «За Родину, будущее, семью». Этот эшелон — кладезь знаний об истории нашей страны, о военной службе, патриотизме. И не зря его встречали не только взрослые, но и дети — те, кому предстоит строить будущее России.

Цель акции — демонстрация успехов и достижений армии и флота, противостояние попыткам фальсификации истории. Как отметил первый заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Владимир Гусак, экспонаты поезда продемонстрируют челябинцам силу российского оружия, мужество и героизм участников специальной военной операции.





Стартовал поезд с Киевского вокзала Москвы 23 февраля, и за прошедший месяц объехал весь юг и западную сторону России — Владикавказ, Махачкалу, Астрахань, Самару, Пензу, Орел. Девять тематических вагонов представляют россиянам экспонаты из Центрального музея Вооруженных сил РФ — точную копию Знамени Победы, копию актов о капитуляции, награды времен Великой Отечественной войны, а также венец экспозиции — трофейную технику «Брэдли», захваченную в ходе военной операции на Украине. Заместитель начальника эшелона поезда «Сила в Правде» полковник Олег Широков рассказал, что в вагонах можно найти самые разные технику, приборы, интерактивные стенды и даже отечественный военный автомобиль «Тигр‑М».





«Предназначение поезда — это противодействие тем мифам, которые формируются в западных СМИ. Мы понимаем, что сейчас идет столкновение не только на поле боя, но и информационная война. С тем, чтобы наши граждане были морально и психологически успокоены и чтобы укреплялась связь армии и народа, была организована акция „Сила в Правде“. Мы с помощью поезда демонстрируем макеты, вооружение, архивные документы, причем это делают не лекторы, а непосредственно боевые офицеры», — отметил полковник Олег Широков.

На выставке можно посидеть за штурвалом самолета в симуляторе боевой машины, пострелять в тире, поучаствовать в викторине, познакомиться с пайком солдата и попробовать обмануть полиграф. А некоторых школьников Челябинска на таком торжественном мероприятии даже посвятили в Юнармию.





Учащийся кадетского корпуса имени С. В. Хохрякова Артем Агашин поделился с корреспондентом информагентства, что для него из всей выставки самыми интересными стали образцы отечественной техники, а сама экспозиция очень поднимает патриотический дух и наглядно показывает, в каком безупречном состоянии сейчас находится наша армия.





Отправится поезд дальше во Владивосток, чтобы, как сказал руководитель акции «Сила в Правде» контр-адмирал Александр Гринкевич, доказывать всей России, что сила в том, что мы любим нашу страну. Завершится путешествие 8 мая на Белорусском вокзале Москвы.