В Челябинск прибыл «Поезд Победы»

Передвижная интерактивная выставка посетила столицу Южного Урала во второй раз

На железнодорожной станции Челябинск-Главный вновь простучали и остановились колеса «Поезда Победы». Внутри — полно пассажиров, но все они молчат. На лицах у прибывающих решимость, страх или надежда. Все они родились в прошлом и позапрошлом веке, и на их долю выпали страшные годы Великой Отечественной войны. Нет, это не поезд с призраками, но с интерактивной выставкой, посвященной героям и простым людям, по-разному пережившим суровые годы войны. Что ждет в вагонах поезда — рассказываем.

Всего «Поезд Победы» насчитывает 10 тематических вагонов, и они не обязательно демонстрируют атмосферу в поездах времен Великой Отечественной войны. Где-то инсталляция дома, жители которого только узнали о начале войны, где-то оборона города или лазарет.

Весь путь передвижной выставки посетители проходят в специальных наушниках, в которых историю рассказывает девушка Лидия. Она собирательный образ поколения, 19-летняя гражданка Советского Союза. С посетителями выставки она делится воспоминаниями, семейной историей. Вместе с Лидией слушатели проходят путь от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина.

Выставка погружает в те годы при помощи разных технологий: дополненной реальности, объемных звуков. Где-то даже виртуальные котята мяукают и умываются, пока едут в эвакуацию в другой город. Сами манекены людей выглядят живыми и трагичными, в некоторых вагонах становится не по себе от боли в глазах выставочных фигур. Например, в части экспозиции под названием «Концлагерь», где исхудавшие люди с посеревшей кожей лежат на полках, а рядом валяются истоптанные пары обуви — все, что осталось от их товарищей, загубленных в лагере.

«Выставка очень интересная, аудиогид увлекательно рассказывает. Но больше всего меня поразил вагон с концлагерем», — поделилась один из первых посетителей выставки ученица копейской школы № 13 Валерия Гончарова.

Посетил выставку и губернатор Алексей Текслер. По его словам, «Поезд Победы» несет важную миссию — сохранение исторической памяти.

«Выставка уникальная. По сути, каждый вагон представляет из себя отдельную экспозицию про тот или иной момент, связанный с Великой Отечественной войной. Молодежь должна знать и понимать свою историю. Рассчитываю, что порядка трех тысяч школьников посетят этот поезд и смогут окунуться в атмосферу тех лет», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что и сам на выставке построил некий мостик с прошлым: его бабушка работала в годы Великой Отечественной войны в вагоне-эвакогоспитале, а сегодня Алексей Текслер вживую увидел, как в них помогали раненым бойцам.

«Поезд Победы» будет находиться в Челябинске два дня, 21 и 22 октября, с 10:00 до 18:30. Также посетить поезд можно в режиме онлайн на сайте проекта.