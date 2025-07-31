В Челябинск прибыл интерактивный музей «Поезд Победы»

Он пробудет здесь два дня

До столицы Южного Урала добралась иммерсивная инсталляция «Поезд Победы». Состав прибыл на станцию Челябинск-Главный 31 июля и останется здесь, на первом пути, до вечера 1 августа. Записаться на посещение можно на сайте проекта, а для тех, кто не успевает, — наш фоторепортаж.





У музея-путешественника десять вагонов. Каждый из них посвящен ключевым событиям Великой Отечественной войны.













Посетители смогут увидеть быт тех времен, инсталляции сражений, окопов и концлагерей, посмотреть документальный фильм и услышать документальные записи.













На открытой платформе состава пройдут праздничные концерты военных песен и театрализованные представления.





«Поезд Победы» также включает в себя вагоны, оборудованные для проведения образовательных мероприятий.









Здесь школьники и студенты могут послушать лекции и принять участие в мастер-классах.





«Этот проект вообще для всех граждан нашей страны, но в первую очередь для молодежи, чтобы понять ужасы войны и героический вклад наших предков. Мне кажется, это такая очень сконцентрированная и хорошая историческая справка», — рассказал министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев.

Передвижной музей уже побывал в Магнитогорске. Здесь за два дня его посетили более 4 тысяч человек.

Чтобы посетить «Поезд Победы», необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Дети до 12 лет допускаются в сопровождении взрослого по одному билету. Посетителей просят не опаздывать и прийти раньше времени, указанного в билете, потому что группы заходят в поезд с интервалом в пять минут.

Автор: Елизавета Михно