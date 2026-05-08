В Челябинск 8 мая прибыл «Поезд Победы»

На вокзале развернулась целая торжественная церемония

Днем 8 мая Челябинск встречал «Поезд Победы». В ожидании ретросостава для встречающих провели небольшой концерт.

Желающих увидеть праздничный поезд было столько, что они заполнили всю привокзальную площадь.

Для удобства зрителей на перроне установили скамейки в несколько рядов перед сценой.

На встречу пришли челябинцы и гости города всех возрастов, от школьников до ветеранов.

Среди них были и председатель ЗСО Олег Гербер, депутат Евгений Илле, председатель Совета ветеранов Владимир Образцов, замначальника ЮУЖД Сергей Карелин.





До прибытия состава прошло шествие по перрону, некоторые гости несли портреты своих героев. Состоялось возложение цветов рядом с музеем в память о героях.

Приближение украшенного цветами и флагами поезда встретили аплодисментами и ликованием — сразу вспоминается, как встречали красноармейцев-победителей в 1945-м.

Паровоз серии Л с развевающимся знаменем и два вагона-теплушки доставили праздничную атмосферу на железнодорожный вокзал.





Организаторы посвятили акцию 81-й годовщине Великой Победы.

Участники встречи говорили о глубоком смысле праздника. С годами День Победы обретает особую силу.

Страна всегда гордилась героическим прошлым, чтила память павших воинов и уважала ветеранов. И сегодня воины продолжают славные боевые традиции дедов и прадедов.