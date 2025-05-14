В Челябинск 14 мая прибыл уникальный агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге»

Как встретили агитпоезд южноуральцы

Восемь тематических вагонов, экспресс-экскурс в историю Великой Победы, а также и новейшую историю России и спецоперации, пятичасовая стоянка и — дальше, вглубь страны по Транссибирской магистрали. Сегодня, 14 мая, на станцию Челябинск-Главный прибыл уникальный агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге». Встречали его военный оркестр, отряды юнармейцев и простые челябинцы, которые затем смогли свободно посетить передвижную выставку. О том, что там можно увидеть, задачах и внутреннем наполнении совместного проекта Минобороны и РЖД — фоторепортаж ИА «Первое областное».









«Служению Отечеству — мой выбор!», «80 лет Великой Победе!», «Время героев выбрало нас», «Невыученные уроки истории» — такие условные названия носят выставочные вагоны.





В последнем можно, например, полистать украинский учебник, датированный 1996 годом. По словам начальника Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова контр-адмирала Александра Гринкевича, на страницах учебника можно воочию увидеть, как возрождался фашизм на Украине.

«Учебник украинской школы, выпущенный в 1996 году, то есть прошло буквально пять лет после распада Советского Союза. И там мы уже видим статьи про Бандеру, про его героизацию, читаем искаженные факты про голодомор. И со всей очевидностью понимаем: все, что происходит сегодня, — те плоды, которые были посажены в то время. Конечно, этому необходимо противостоять», — говорит контр-адмирал.

Гостям покажут трофейную технику, захваченную в зоне СВО, в том числе бронетранспортеры M113 и бронеавтомобили Cougar, MaxxPro, Roshel Senator.

В каждом вагоне об экспозиции рассказывают действующие военнослужащие, участники специальной военной операции, имеющие боевые награды.









Например, лектор главного командования Сухопутных войск капитан Александр Тепляков представляет трофеи зоны специальной военной операции: личные документы наемников, военнослужащих сил Украины, поставки блока НАТО по вооружению.

«В экспозиции противотанковый ракетный комплекс „Джавелин“, противопехотная мина направленного действия „Клеймор“ производства США, АТ-4 — одноразовый противотанковый гранатомет производства Швеции, РПГ-75 противопехотный производства Чехословакии… То есть все это подтверждение тому, что Запад снабжает, помогает…» — говорит Александр Тепляков.

Впрочем, с некоторыми посетителями — теми, у кого родные, сыновья, мужья, братья сейчас «за ленточкой», — капитан, прошедший службу в морской пехоте, принимавший участие в операции в Донецке, Запорожье, Херсоне и на курском направлении, говорит и о другом:





«Для себя видел задачей беречь бойцов, сделать так, чтобы все вернулись живыми. Быть отцом своим солдатам — пусть даже мне 34, а многим из них под 50».

«Быть отцом солдатам» — это, по словам капитана, во-первых, «не ставить задачу непонятно как, а продумать ее досконально, как говорится, от первой буквы, со всеми знаками препинания до точки», а во-вторых, всегда быть рядом, участвовать непосредственно в выполнении задач вместе с личным составом, а не отсиживаться в тылу.





Все желающие могли примерить на себя шлем пилотов и посидеть в кресле-катапульте. Помогал правильно надеть шлем преподаватель Сызранского высшего военно-авиационного училища летчиков подполковник Николай Герасимов:





«Такое кресло-катапульта применялось на самолетах типа Як и Ту. Мы, конечно, не можем осуществить здесь весь процесс катапультирования, но интерес есть. Причем если в других городах до этого в кресло забирались в основном дети, то в Челябинске замечаю ажиотаж среди людей старшего возраста, многие — бывшие пенсионеры ВВС».





В рамках встречи агитпоезда южноуральским волонтерам вручили медали Министерства обороны «За помощь и милосердие», а также приняли новых членов в ряды российского детско-юношеского движения «Юнармия», а нескольким отрядам присвоили имена Героев России.





Снежана Мотовилова из отряда «Огонь» школы № 104 Челябинска горда тем, что теперь отряд носит имя Героя России Максима Шоломова.

«Для нас это очень много значило, мы очень долго ждали этого события. У нас была личная встреча с Максимом Владимировичем, мы очень вдохновились и попросили у него разрешения, чтобы отряд носил его имя», — рассказала Снежана.

Юнармейскому отряду «Южный Урал» школы № 41 поселка Новогорного Озерска присвоено имя Героя России Александра Беспалова, а коркинскому отряду «Школа будущих командиров» — имя Героя России Леонида Ильина.





«Традиционная акция Минобороны в первую очередь нацелена на нашу молодежь, ее основной целью является популяризация службы. Особенностью этого года стало то, что в составе поезда есть представители высших военных учебных заведений, и абитуриенты, которые выпускаются из школы и готовы к поступлению в высшие военно-учебные заведения, могут написать соответствующие заявления прямо в поезде», — рассказал министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб.





Также у поезда стоял стенд, где все желающие могли написать свои пожелания бойцам на СВО. В разных вариациях они все в итоге сводились к одному: «Мы ждем вас домой — с победой!».