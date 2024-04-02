В 2024 году для Челябинска закупят 135 новых автобусов

Обновление автопарка продолжится и в других муниципалитетах области

В Челябинской области продолжается активное обновление подвижного состава общественного транспорта. С середины 2019 года для муниципалитетов региона было закуплено больше 900 единиц техники. Об этом губернатор Алексей Текслер напомнил во вторник, 2 апреля, в ходе осмотра очередной партии автобусов, которые были закуплены в конце 2023 года и уже работают в Челябинске.





Речь идет об автобусах особо большого класса, десяти так называемых «гармошках», закупленных на средства специального казначейского кредита. В них вдвое больше мест в отличие от обычного автобуса большого класса.





«В вопросе обновления транспорта мы не только ориентируемся на новое, но и обращаемся к незаслуженно забытому опыту. Например, автобусы особо большого класса, которые часто называют „гармошками“. Когда-то в Челябинске их было достаточно много, но потом они постепенно исчезли с улиц города. На мой взгляд, незаслуженно. „Гармошки“ эффективны в крупных городах и в пиковые нагрузки, когда нужно перевозить большое количество пассажиров. В прошлом году вновь решили вернуться к этому виду транспорта. Закупили два таких автобуса для Челябинска. Показали они себя хорошо. И отзывы жителей положительные. И вот сейчас начали работу еще десять новеньких „гармошек“. Вышли на загруженные маршруты — № 4 и 64», — отметил Алексей Текслер.





Он подчеркнул, что автобусы полностью современные и экологичные: работают на газомоторном топливе, оснащены кондиционерами, системой безналичной оплаты, Wi-Fi, USB-зарядками.





«Самое главное, будет более комфортно в часы пик. Качество работы на маршрутах точно вырастет», — уверен глава региона.

Он добавил, что для Челябинска за последние годы было приобретено 370 автобусов. В этом году работа будет продолжена: закупят 70 автобусов большого класса и 65 — среднего.





Продолжится обновление общественного транспорта и в других муниципалитетах области.

«Это важное направление нашей работы», — подчеркнул Алексей Текслер.