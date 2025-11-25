Урок кулинарной магии из челябинской деревни

В День домашней кухни журналисты ИА «Первое областное» отправились в деревню Илимбетова на мастер-класс (а попали сразу на два)

Нынче фастфуд на каждом углу, зазывают к себе различные бары, ресторанчики, кафешки и столовые. Кормят быстро, и вроде вкусно, но как-то без души... А иногда так хочется чего-то домашнего, маминого, из детства, но время — деньги, говорим мы себе и снова обедаем казенной едой. А ведь готовить дома не только выгоднее, но и не так времязатратно, как считается. Проверить и подтвердить этот тезис решили журналисты ИА «Первое областное». И в День домашней кухни отправились на урок кулинарной магии в деревню Илимбетова в Аргаяшском районе.

Нас встречает Гульшида Юмагужина, которая сегодня не побоялась доверить нам самую важную для любой хозяйки комнату — свою кухню. Тепло улыбается и торопится огорошить: оказывается, мы научимся сегодня готовить не только чак-чак, но и бешбармак.

«Ну, а что — одним десертом сыт не будешь, нормальная еда тоже нужна. Не волнуйтесь, это тоже быстро», — успокаивает хозяйка.

А мы и спокойны: два урока в одном — вот это удача! Пора покупать лотерейку.

Переходим к столу, на котором лежит огромная доска — на ней небольшой комочек теста. И начинается священнодействие.

Нас, городских жителей, привыкших к точным граммам и секундам таймера, с первых минут поражает спокойная уверенность хозяйки. Рецепты в этом доме не в блокнотах, а в памяти, да и руки помнят:

«На лапшу для бешбармака — всего ничего: горстка муки да одно яичко», — говорит она, а ее пальцы сами знают, сколько именно входит в эту горсточку.

Пытаемся повторять — и наша лепешка выходит квадратной.

«Ничего, в первый раз и такая сойдет! Главное, чтобы от души было. Давайте-ка, я покажу, как катать. Вот так, с этой стороны, а потом с другой. Чтоб тонко-тонко, в лист! Мукой чуть подсыпай, чтоб не прилипало, но знай меру — переборщишь, невкусно будет. Переворачивай смелее», — подбадривает Гульшида, ловко наматывая свое тесто на скалку.

Всего несколько движений — и крошечный комочек теста превращается в огромное тонкое полотно. Это не кулинария — это настоящий танец. Это та самая «аура дома», о которой Гульшида Насибулловна говорит, помешивая душистый бульон для бешбармака.

Мы наблюдаем, как на огромном подносе, доставшемся ей от бабушки («может, он еще до нашей эры был!» — смеется она), собирается это величественное блюдо: вниз — ароматная лапша, затем картошка, сверху — мясо горкой, и все это щедро поливается шурпой с золотистым луком. Отдельно, в пиалах, — наваристый бульон.

Бешбармак отведали сразу — по традиции, руками, это отсылка к названию, означающему «пять пальцев». К слову, от начала приготовления до подачи на стол прошло всего-то 40 минут.

«У меня все четко», — подтверждает хозяйка.

Убеждаемся в этом тут же. Как ни хотелось бы после сытного второго завтрака отдохнуть, нас ждал еще один урок — сладкий.

Чак-чак — блюдо, которое на Урале знают и любят, центральное блюдо любого Сабантуя.

«Здесь тесто иное — крутое, блестящее, и его нужно месить до тех пор, пока руки не устанут. От того, насколько вы от души это делаете, такой у вас и вкус получится», — наставляет хозяйка.

Я стараюсь аж до испарины — при этом тесто слушается ее куда охотнее.

«У вас хорошо получается! Для первого раза — нормально»,

— говорит Гульшида.

Процесс жарки и вовсе похож на алхимию: крошечные полоски теста, брошенные в кипящее масло, за секунды превращаются в золотистые, воздушные комочки, увеличиваясь в размерах втрое.

И из небольшой порции теста получается целый таз хрустящего хвороста.

Заливаем одну порции медом, другие — сгущенкой:

«Мало ли, аллергия у кого-то, или просто вкус другой. У нас всякому гостю угощение найдется».

Кстати, на чак-чак нам отвели 30 минут — и мы в них идеально уложились.

Завершая мастер-класс, который больше похож на посвящение, мы спрашиваем хозяйку о главном секрете домашней кухни. Она задумывается, но только на секундочку:

«Любить. Если с любовью варить — всем всегда хватит, и все довольные будут».

Уезжаем мы с полными контейнерами еды, пахнущими медом пальцами и ощущением, что прикоснулись к чему-то гораздо большему, чем кулинария. Мы приехали научиться готовить бешбармак и чак-чак, а увозим с собой рецепт гостеприимства, переданный через поколения, — щедрый и теплый, как открытая ладонь.