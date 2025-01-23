Уральский полпред президента познакомился с Магниткой

Артем Жога оценил технологии и экологические решения, применяемые на ММК

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 23 января, работают в Магнитогорске. В ходе поездки председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников провел для них экскурсию по комбинату и ознакомил с производственными процессами промышленной площадки.





Осмотр начался с посещения комплекса коксовой батареи № 12 — самой мощной в стране. Объем производства новой батареи составляет 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год, что покрывает половину потребности ММК в этом виде продукции. Комплекс коксовой батареи № 12 — крупнейший инвестпроект Группы ПАО «ММК» за последние десять лет, объем вложений составил почти 90 миллиардов рублей. В июле 2024 года в режиме видео-конференц-связи проект был представлен президенту России Владимиру Путину председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым.

Артем Жога и Алексей Текслер ознакомились с работой доменного цеха. Именно здесь был получен первый чугун — в феврале 1932 года на доменной печи № 1. Это дата считается днем рождения Магнитогорского металлургического комбината. Последняя масштабная реконструкция доменной печи № 1 была проведена в 2018 году. Вторая домна вошла в строй 7 июня 1932 года, а в 2020 году была выполнена ее реконструкция.

После полпред и губернатор осмотрели Стан 2500 горячей прокатки. Его масштабная реконструкция, завершенная в ноябре 2020 года, позволила расширить размерный и марочный сортамент стана.

На площадке стана Артему Жоге и Алексею Текслеру были представлены образцы продукции резидентов Индустриального парка ММК, созданного в 2016 году.





Также полпред и губернатор осмотрели площадки станов 5000 и 2000. Первый является ключевым элементом комплекса по производству толстолистового проката. Высокую оценку этому проекту дал Владимир Путин, присутствовавший на торжественном открытии стана летом 2009 года. Помимо трубной отрасли, крупным потребителем продукции стана 5000 является судостроение.









А благодаря технологическим возможностям стана 2000 холодной прокатки в листопрокатном цехе № 11 ММК занимает позиции ведущего российского поставщика металлопродукции для отечественного автомобилестроения. Старт работе комплекса холодной прокатки 15 июля 2011 года дал Владимир Путин.





«Магнитогорский металлургический комбинат активно развивается, внедряются новые технологии. Он не только успешно решает важные для государства производственные задачи, но и уделяет большое внимание экологической повестке. Технические решения, применяемые на предприятии, позволяют существенно снижать объем вредных выбросов в атмосферу», — подчеркнул Артем Жога.