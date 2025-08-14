«Уральская земля нам поможет» — челябинские боксеры отправились на чемпионат России — 2025

Турнир в Екатеринбурге может помочь нашей команде выступить успешно

Завтра, 15 августа, в Екатеринбурге стартует мужской чемпионат России по боксу. Он соберет более 300 участников из более чем 60 регионов страны. Челябинская область делегирует на турнир 11 боксеров. Накануне они провели последний подготовительный сбор. Какой медальный план у нашей команды и о чем говорили лидеры южноуральской сборной — в репортаже корреспондента ИА «Первое областное».

Занимались наши ребята в челябинском спорткомплексе «Динамо» не одни. Компанию им составили приезжие команды из других регионов — Москвы, Якутии, Бурятии, Приморского края... Заканчивала заниматься одна группа спортсменов, ей на смену приходила другая.

Просторный, казалось бы, зал показался теперь тесным — тут и там боксеры, разбившись на пары, отрабатывали удары. Их спарринги получались жесткими, совсем не тренировочными.

«Это хорошая практика как для нашей команды, так и приезжих ребят. Им надо „продышаться“, почувствовать на себе предстоящий накал сражений на ринге в Екатеринбурге. У всех нас финальный этап подготовки, и очень важно, чтобы боксеры физически были готовы к сложным боям», — объяснил главный тренер сборной Челябинской области Артем Зайцев.

Специалист на вопросы журналистов о медальном плане попытался уйти от ответа. Сообщил дежурные фразы о том, что все наши земляки готовы бороться за медали, но давать какие-то прогнозы не стоит. И его можно понять — зачем говорить сейчас об амбициозных планах заранее, если вдруг турнир станет для представителей Челябинской области провальным? И наоборот, не ставить высоких задач публично — значит не верить в успешное выступление наших земляков. Но корреспондент Первого областного выведал маленький секретик у Артема Зайцева.

«У нас сейчас происходит небольшая смена поколений. К сожалению, в прошлом году наши ребята остались без наград. Поэтому сейчас будем рады любой медали. Да, есть надежда на трех боксеров, они ранее уже становились призерами чемпионата России. Если они и сейчас поднимутся на пьедестал, будем довольны таким результатом», — рассказал Артем Зайцев автору строк.

Тут надо дать одно небольшое лирическое отступление. Чемпионат России — 2024 пропускал лидер южноуральской команды Эдмонд Худоян. А он — «железный» претендент не только на медаль, но и на золото предстоящего турнира. Тем более что сейчас он предельно мотивирован.

«Я хочу вписать свое имя в историю бокса Челябинской области и в шестой раз завоевать золото чемпионата России. Никто ранее из наших земляков не добивался такого результата. Хотелось бы встретиться в финале с моим закадычным другом и соперником Володей Мнацаканяном. У нас с ним давние счеты», — поделился своими планами пятикратный чемпион России.

Кто еще может претендовать на медали у южноуральской сборной? В первую очередь это наш тяжеловес экс-чемпион России Андрей Стоцкий. У него в последнее время дела не клеятся на подобных соревнованиях. Кроме того, воспитанник СШОР «Алмаз» несколько сместил акценты в своих выступлениях — успешно пробует себя на профессиональном ринге.

Наконец, еще один реальный претендент в борьбе за место на пьедестале — Алексей Киселев. Но и ему придется очень непросто. Дело в том, что у него был небольшой перерыв в выступлениях из-за операции на глазах. А за период простоя боксер немного набрал вес. В Екатеринбурге ему предстоит выступить не в «родной» для себя категории до 57 килограммов, а в 60 килограммов. А там другие соперники, жестче удары. Да что там — сам бокс несколько другой. Впрочем, нашего земляка это не смущает.

«У меня уже был опыт в 60 килограммов, и многих соперников хорошо знаю. Кроме того, перед глазами пример Константина Опольского из Москвы. Этот парень в моей категории был, но затем „поднялся“ и завоевал золото на прошлогодней России. Почему бы мне не повторить его путь? Тем более что он мне „по зубам“, ранее побеждал его в ринге», — рассказал Алексей Киселев.

Отметим, что представительный состав у Челябинской области получился в категории до 67 килограммов. Здесь выступят аж четыре наших земляка. Причем как минимум трое из них реально способны бороться за высокие места.

Речь идет о Тамерлане Касымове, Ахмадшохе Махмадшоеве и Дониере Назарове. Да, они призерами взрослого чемпионата России ранее не становились, но имеют победный опыт участия во всероссийских турнирах.

А ведь есть еще опытный Максим Стахеев, перспективные Егор Горбушин и Александр Романчук... Любой из представителей южноуральской команды может «выстрелить» и преподнести приятный сюрприз. И все это вкупе придает дополнительный интерес предстоящему турниру. ЧР‑2025 — хороший повод внимательней следить за нашими земляками.

Состав сборной Челябинской области на чемпионат России по боксу — 2025 среди мужчин:

Эдмонд Худоян (48 кг), Максим Стахеев (51 кг), Егор Горбушин (51 кг), Алексей Киселев (60 кг), Александр Красногор (63,5 кг), Тамерлан Касымов (67 кг), Дониёр Назаров (67 кг), Максим Акулаев (67 кг), Ахмадшох Махмадшоев (67 кг), Иван Романчук (75 кг), Андрей Стоцкий (92 кг).

Отметим, что чемпионат России — 2025 будет посвящен памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова. Пройдет он во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. В первый день турнира, 15 августа, состоится церемония открытия соревнований. На следующий день пройдут первые предварительные поединки.