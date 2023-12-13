Ульяновский губернатор познакомился с работой Единого центра поддержки участников СВО и их семей в Челябинске

Напомним, центр заработал в начале октября

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в ходе делового визита на Южный Урал нашел время познакомиться с работой Единого центра поддержки участников СВО и их семей, который открылся в Челябинске, по Университетской набережной, 123а, в начале октября.





Напомним, такие центры по поручению президента создаются по всей стране, поэтому главы регионов не упускают возможности обменяться опытом.





Внутри центр очень просторный и уютный, здесь много света.





В центре готовы помогать всем, кто так или иначе причастен к участию в спецоперации: мобилизованным, контрактникам, добровольцам, гражданским специалистам и волонтерам, а также членам их семей.





Сюда можно обратиться за медицинской или психологической помощью, сотрудники центра помогут с юридическими вопросами и при необходимости посодействуют в получении услуг в сторонних организациях.





Все кабинеты помощи расположены в одном здании. Есть даже «окошко» Центра занятости.

Часть комплекса отдана под тренировочный «полигон» для людей с инвалидностью, так называемые адаптационные зоны: «проезжая часть», «остановка», «автобус» с пандусом — колясочник учится самостоятельности в городской среде. Есть тренировочная квартира, где получивших инвалидность участников СВО научат справляться с бытовыми задачами.







В центре оборудован большой тренажерный зал, где участники спецоперации занимаются под руководством тренера.



Можно взять в аренду — бесплатно — коляски и вспомогательное оборудование. Ими можно пользоваться до получения индивидуальных средств поддержки от государства.





Есть учебные классы для родственников военных. Здесь их научат правильно ухаживать за раненым.





В центре три детские комнаты. Там ребенок папы-ветерана сможет почитать или поиграть с аниматором.