А вы когда-нибудь обращали внимание, что на сайте «Первого областного» нет «слепых» новостей? Каждый материал обязательно выходит со снимком или фоторепортажем. И это всегда работа фотокорреспондента, а не искусственного интеллекта. Потому что именно живой взгляд и профессиональный опыт фотографа помогают запечатлеть эмоции и подлинную суть событий.
Мы собрали для вас самые яркие кадры 2025 года.
ЯРОСТЬ: гепард в челябинском зоопарке
Автор: Олег Каргаполов
ВОСХИЩЕНИЕ: Зимний лес на Таганае
Автор: Олег Каргаполов
РАДОСТЬ: матушка Вера собирает урожай на огороде при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Копейске
Автор: Марина Власова
УМИРОТВОРЕНИЕ: храм на берегу в Аше
Автор: Олег Каргаполов
ДОВЕРИЕ: бойцы СВО в Донецкой Народной Республике
Автор: Марина Власова
ЗАБОТА: «сын полка» на позициях российских бойцов в ДНР
Автор: Марина Власова
ВДОХНОВЕНИЕ: концерт группы группы «Cream Soda» в Челябинске
Автор: Алексей Журавлев
НАДЕЖДА: железные соты фундамента метротрама в Челябинске
Автор: Дмитрий Сопильняк
БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ: закат в центре Челябинска
Автор: Олег Каргаполов
СТРАСТЬ: премьера «Кармен» в Челябинском театре Оперы и балета
Автор: Людмила Ковалева
ГОРДОСТЬ: последний бой Сергея Ковалева
Автор: Алексей Журавлев
ПРЕДВКУШЕНИЕ: Поезд Деда Мороза в Челябинске
Автор: Дмитрий Сопильняк
Новый год, несомненно, подарит нам новую гамму ярких эмоций. Ловите их на свои фотокамеры и делитесь с нашей редакцией!