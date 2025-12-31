Уходящий год глазами фотографов «Первого областного»

Мы собрали самые эмоциональные кадры наших фотокорреспондентов

А вы когда-нибудь обращали внимание, что на сайте «Первого областного» нет «слепых» новостей? Каждый материал обязательно выходит со снимком или фоторепортажем. И это всегда работа фотокорреспондента, а не искусственного интеллекта. Потому что именно живой взгляд и профессиональный опыт фотографа помогают запечатлеть эмоции и подлинную суть событий.

Мы собрали для вас самые яркие кадры 2025 года.

ЯРОСТЬ: гепард в челябинском зоопарке

Автор: Олег Каргаполов

ВОСХИЩЕНИЕ: Зимний лес на Таганае

Автор: Олег Каргаполов

РАДОСТЬ: матушка Вера собирает урожай на огороде при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Копейске

Автор: Марина Власова

УМИРОТВОРЕНИЕ: храм на берегу в Аше

Автор: Олег Каргаполов

ДОВЕРИЕ: бойцы СВО в Донецкой Народной Республике

Автор: Марина Власова

ЗАБОТА: «сын полка» на позициях российских бойцов в ДНР

Автор: Марина Власова

ВДОХНОВЕНИЕ: концерт группы группы «Cream Soda» в Челябинске

Автор: Алексей Журавлев

НАДЕЖДА: железные соты фундамента метротрама в Челябинске

Автор: Дмитрий Сопильняк

БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ: закат в центре Челябинска

Автор: Олег Каргаполов

СТРАСТЬ: премьера «Кармен» в Челябинском театре Оперы и балета

Автор: Людмила Ковалева

ГОРДОСТЬ: последний бой Сергея Ковалева

Автор: Алексей Журавлев

ПРЕДВКУШЕНИЕ: Поезд Деда Мороза в Челябинске

Автор: Дмитрий Сопильняк

Новый год, несомненно, подарит нам новую гамму ярких эмоций. Ловите их на свои фотокамеры и делитесь с нашей редакцией!