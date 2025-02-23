Участников СВО в Челябинске поздравили с 23 Февраля праздничным концертом

Отличившихся бойцов наградили

Сегодня, 23 февраля, в Челябинске состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В Театре драмы имени Наума Орлова собрались участники и ветераны спецоперации и их семьи, а также представители силовых ведомств. С профессиональным праздником защитников Родины поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает ИА «Первое областное».

«Это особенный день для нашей страны, праздник мужественных, отважных людей, настоящих патриотов своей Родины. Тех, для кого верность воинскому долгу и присяге не просто слова, а главный жизненный принцип»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что этот год посвящен 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне. Но также он посвящен и нынешним продолжателям героической славы поколения победителей — сегодняшним защитникам Отечества.

«Наши храбрые воины, участники специальной военной операции, отстаивают интересы страны и защищают мирных граждан. Наши доблестные бойцы, как и их предшественники, проявляют мужество и стойкость, служат примером воинской доблести и отваги. Сегодня в этом зале присутствуют участники специальной военной операции, а также родные наших погибших бойцов. Вечная им память и вечная слава всем нашим защитникам»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер также отметил, что Челябинская область направляет все силы на оказание помощи и поддержки бойцам на передовой. Так, с первых дней спецоперации область передает Вооруженным силам снаряжение, оборудование, помогает воинским частям, где служат южноуральцы, и тем, которые дислоцированы на территории региона. Для удобства бойцов построили современное здание областного филиала госфонда «Защитники Отечества» — единого центра поддержки и реабилитации участников спецоперации. На полную мощность работают оборонные предприятия региона.



«Как и в годы Великой Отечественной войны, победа куется на нашей Уральской земле. И мы делаем все, чтобы приблизить ее. Россия переживает очень значимый этап в своей истории. И ключевую роль сейчас играют наши славные защитники Отечества»,— отметил губернатор.

После поздравительной речи Алексей Текслер наградил военнослужащих и гражданских лиц, которые внесли значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и поддержку участников специальной военной операции, знаками отличия, почетными грамотами и благодарностями.

В творческой части концерта перед участниками СВО и их семьями выступили различные музыкальные коллективы, которые исполнили современные песни и композиции времен Великой Отечественной войны. В заключительной части выступил народный артист России Дмитрий Певцов.

Авторы: Марина Власова, Александра Шрайбер