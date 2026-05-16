Участники турнира по мини‑футболу в Челябинске помогли студенту из Волновахи

Парень нуждается в бионическом протезе

Сегодня, 16 мая, на стадионе «Локомотив» в Челябинске собрались сотрудники полиции, прокуратуры, Росгвардии, ФСБ и других ведомств, вузов и компаний, чтобы сыграть в мини-футбол и помочь студенту из Волновахи Николаю Бабицкому приобрести бионический протез. Благотворительный турнир провел фонд «Бирюзовый», подопечным которого является молодой человек, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Турнир открыл губернатор Алексей Текслер. Он поблагодарил участников за проявленное неравнодушие.

«Сегодня на стадионе собрались по-настоящему неравнодушные люди, которые всегда готовы прийти на помощь. И я вас за это благодарю. Я лично знаю Николая, мы встречались несколько раз. Я помню его еще подростком, сегодня он уже юноша с большими планами на будущее»,— рассказал Алексей Текслер.

У Николая врожденная аплазия левой руки. Для полноценной жизни ему необходим бионический протез. Но уже сейчас парень ведет активную жизнь: занимается спортом и успешно учится в Таганрогском авиационном колледже по специальности «Информационные системы и программирование».

Участники турнира не только показали зрелищную игру, но и внесли вклад в будущую покупку протеза.

Алексей Текслер тоже сделал благотворительный взнос, а также купил на благотворительной ярмарке колокольчик из керамики, сделанный ребятами из челябинской детской школы искусств, и пастилу ручной работы, приготовленную кадетами прокурорского класса 148 лицея.

Губернатор отметил, что фонд «Бирюзовый» — давний друг Челябинской области. Он помогает не только Южному Уралу, но и Донбассу, и другим российским городам.