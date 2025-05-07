Участники парада в Челябинске отработали взаимодействие на генеральной репетиции

Построение на площади Революции было точно таким, какое ждет зрителей 9 мая

В столице Южного Урала состоялась генеральная репетиция торжественного построения и прохождения войск, посвященная Дню Великой Победы. За отработкой церемониального шага и взаимодействием всех участников парада наблюдали зрители из числа членов семей военных, гостей и жителей города, а также фотокорреспондент ИА «Первое областное».

На главной площади Челябинска в торжественном построении примут участие более двух с половиной тысяч человек.

В парадных расчетах задействованы сотрудники правоохранительных органов, ветераны боевых действий и военной службы, кадеты школ, курсанты колледжей, общественные организации.

Каждое движение отточено.

Также по площади пройдут 78 единиц современной и исторической боевой техники. В генеральной репетиции принимает участие легендарный танк Т-34, а также ИС-3, САУ-152.

Даже на рядовой репетиции техника при полном параде, начищена до армейского блеска.

Зрители из числа членов семей военных, гостей и жителей города с большим удовольствием фотографируются на фоне техники и военных.