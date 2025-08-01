Участники «Гонки героев» в Магнитогорске покорили 6‑метровый «Эверест»

Испытания на физическую подготовку и умение работать в команде прошли сотрудники ГУФСИН России по Челябинской области

В Магнитогорске завершилась «Гонка героев» среди команд учреждений ГУФСИН России по Челябинской области и территориальных органов Уральского федерального округа. Участники состязаний преодолели 25 испытаний на физподготовку, а в финале покорили шестиметровую горку, которую назвали «Эверестом», сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

«Гонки героев» проводятся третий год подряд на территории парка «Лукоморье» в Магнитогорске. Участники преодолевают себя, демонстрируя силу и выносливость, а также умение работать в команде.

В этом году мероприятие посвятили памяти старшего инструктора группы по боевой и служебной подготовке ИК‑18 ГУФСИН области капитана внутренней службы Андрея Бирюкова.

«Цель соревнований — улучшить физическую форму и спортивные навыки сотрудников, привлечь их к регулярным тренировкам и популяризировать здоровый образ жизни», — рассказал инспектор ОПиСП ГУФСИН области капитан внутренней службы Ильяс Хусаинов.

Трасса состояла из 25 сложных испытаний, включая традиционную гору с покрышками, вертикальные канаты, лестницу. Отдельную сложность добавила водная преграда, преодолевать которую приходилось вплавь в одежде и обуви.

Допускалась различная техника выполнения, но участники признаются, что проще и быстрее было плыть брассом. В финале спортсмены совершили восхождение по канату на шестиметровую горку «Эверест».

Победителей определили по максимальному количеству пройденных препятствий и минимальному времени на всю дистанцию. По итогам турнира призовые места распределились межу командами учреждений ГУФСИН России по Челябинской области. Первое место заняла ИК‑18, вторыми стали сотрудники управления по конвоированию, замкнула тройку лидеров ИК‑8.