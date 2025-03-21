Тюменский театр кукол учит челябинцев не бояться монстра под кроватью

Спектаклем «Храбрый Юрка» артисты начали гастроли на Южном Урале

Сразу три постановки привез Тюменский театр кукол в Челябинск на обменные гастроли. За три дня юным челябинцам покажут сказки о Сороке-белобоке, Ежике и Медвежонке и храбреце Юрке. С последнего артисты и начали свои показы. Почему храбрый Юрка всего боится и как детям справляться со своими страхами — в материале ИА «Первое областное».

В чем причина наших страхов? Откуда они берутся? Почему нас пугает монстр под кроватью, который пытается поймать за ногу, когда мы ложимся спать? Или чудовище в соседней темной комнате? Непонятная сущность, которая может заглянуть в окно ночью, даже если живешь на пятом этаже? Неизвестного боятся и взрослые, но дети — в особенности. Вот и главный герой спектакля Юра вроде бы ничего не боится: ни грома, ни собак. Его пугает не то, что можно увидеть, а необъяснимые и вряд ли существующие на самом деле вещи в собственной квартире. Что, если под кроватью спрятался крокодил? А в самом темном углу спальни — скелет?

На пути у Юрки несколько этапов преодоления себя. Он разговаривает с крокодилом и понимает, что ничего страшного в нем нет и им можно жить по соседству (тем более что крокодил и вовсе оказывается простым чемоданом). Он забирается в пугающе огромный гардероб, и его никто не съедает. Сохнущее на веревке одеяло, оказывается, просто колышется на ветру, а не пытается схватить мальчика. И скелет может стать другом. А пугающий дедушкин портрет на стене — снимок настоящего героя, который мечтал понянчить внука, но не успел. Помогают Юрке в преодолении страхов стражи снов — они же актеры, управляющие куклами на сцене.

Откуда берется страх? Скелет Костя рассказывает Юрке, что его родители все время заняты, он часто один. И говорит: „Да подумаешь, мне и одному хорошо“», — и начинает плакать. А Юрка отвечает, что когда он бывает один, то начинает болеть. Не постоянное ли одиночество и заставляет его бояться всего подряд? Юра вынужден справляться со своими страхами сам. И заодно искать себе развлечение.

«Мы играем неких сущностей, которые отвечают за сны. И так как у нас Юра боится и совсем не спит, мы сюда пришли, чтобы ему помочь. Мы никого не хотим пугать, мы хотим помочь ребенку. Я очень надеюсь, что дети и взрослые, которые приходят на спектакль, делают какие-то выводы. Например, мама посмотрит с ребенком этот спектакль и задумается, не нужно ли подойти к ребенку и спросить: „А чего боишься ты? Что, у тебя под кроватью кто-то живет? Давай пойдем и заглянем вместе с тобой. Смотри-ка, там не страшно“. И так они подружатся со своими страхами и перестанут бояться», — поделился актер Тюменского театра кукол и исполнитель одной из ролей Александр Ганичев.

В лучших традициях детских постановок актеры и поют, и танцуют, и изображают перепалки на сцене. Для детей — настоящий восторг. Правда, спектакль вполне подходит и родителям: во-первых, потому что он живой, эмоциональный, не перегружен излишней «детскостью». Во-вторых, потому что у него сильный посыл: ты и сам боялся чего-то в детстве, так помоги своему ребенку и проведи с ним чуть больше времени.

«Мы очень любим делать семейные спектакли, которые будут интересны и взрослому, и ребенку. И нам хочется, чтобы каждому отозвалось свое. Да, здесь про детские страхи, но думаю, что в каждом взрослом есть внутренний ребенок, который, может быть, не изжил эти страхи, а значит, им тоже полезно увидеть эти истории», — поделилась худрук Тюменского концертно-театрального объединения, режиссер-постановщик Наталья Явныч.

В выходные артисты покажут еще два спектакля для самых маленьких. Челябинские артисты в это же время сыграют на тюменской сцене «Дон Жуана» (16+) и «Нового Робина-Бобина» (0+).

Напомним, в прошлом году в Челябинске появились сразу два веселых детских спектакля, над которыми стоит задуматься родителям: «Муркины сказки» — о том, что нужно ценить каждое мгновение с ребенком, и «Тайна корабля призраков» — о детском одиночестве.