Тысячи гостей собрал Сабантуй в Челябинской области

Отпраздновать «Праздник плуга» собрались не только южноуральцы, но и представители других регионов

Аргаяшский район принял областной Сабантуй. Отпраздновать «Праздник плуга» собрались не только южноуральцы, но и представители соседних регионов. Почетными гостями стали представители Тартарстана, Башкортостана, Оренбургской и Свердловской областей. Праздник, как и обычно, был ярким, звонким и щедрым — во всех смыслах. За ним наблюдал наш фотокорреспондент.

Гостей приветствовал Алексей Текслер.

«Благодарю всех, кто сегодня разделяет праздник Сабантуй вместе с нами. Мы едины. Мы все одна большая семья, семья Челябинской области, семья нашей великой России. Отдельные слова благодарности хочу сказать нашим друзьям из Башкортостана и Татарстана. Желаю всем веселого Сабантуя. Рахим итэгез!»

В этом году свои юрты и подворья (22 юрты и два подворья) представили 12 районов Челябинской области, Башкирский Курултай и Конгресс татар Челябинской области, а также гости из Башкортостана и Татарстана.

Многолюдно было везде, в том числе на русском подворье, которое представили хранители традиций из Худайбердинского сельского поселения. Они представили старинный русский обряд «влазины» (ударение на «а»), в переводе не современный русский — «новоселье», согласно обычаю, первым в новую избу обычно входил самый старший житель поселения, и тогда дом получал благословение предков.

Буза и кумыс, взвар и березовый сок, чай на травах и медовуха, чак-чак и блины, караваи и эчпочмаки... Сабантуй — это тот праздник, куда поистине нужно бы брать с собой запасной желудок.

Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной заглянул почти в каждую юрту, где были представлены предметы быта, элементы национальной одежды и блюда кухни тюркских народов Южного Урала. И везде гостей встречали традиционными песнями и танцами.

Также на площадке Сабантуя проходили традиционные скачки, соревнования по борьбе на поясах «кореш», прошли мастер-классы народно-художественного творчества татарской, башкирской и казахской культуры. Все желающие в течение дня могли научиться плести пояса, варить бузу, делать национальные украшения и многое другое.

Обязательной программой праздника стал Детский Сабантуй, под который отвели отдельную площадку, где также прошли мастер-классы и концертная программа.

Алексей Текслер отметил, что Сабантуй является по-настоящему семейным праздником.

И действительно, в Норкино состоялась презентация свадебных обрядов в рамках конкурса «Нити старины». Гости праздника смогли ощутить колорит и самобытность тюркской свадьбы, узнали, как одевали невесту, какие угощения подавали и многое другое. Также в этом году прошли конкурсы на «Лучшую юрту Сабантуя», «Лучшую национальную кухню», «Лучшее подворье».

Особенностью праздника стала церемония чествования шести молодых семей из разных муниципалитетов региона.