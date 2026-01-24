Творческие мастер-классы стартовали в Доме Деда Мороза от ОТВ в Челябинске

Гостей там принимают каждые выходные

Сегодня, 24 января, в Доме Деда Мороза от ОТВ, расположенном на площади Революции в Челябинске, стартовали творческие мастер-классы для детей. Каждые выходные до 15 февраля мастерицы из Публичной библиотеки и школ искусств будут учить всех желающих делать открытки, игрушки, поделки и многое другое, передает ИА «Первое областное».

Сегодня в Доме уже прошло несколько мастер-классов. На одном из них ребят учили делать открытку с зайчиком из ваты. Участие в мастер-классе с удовольствием приняли как малыши, так и ребята постарше, в том числе 11-летняя Ульяна. Девочка ежегодно посещает мастер-классы в Доме и планирует не пропускать их и в этом году.

«Каждый год мы проводим мастер-классы в Доме Деда Мороза от ОТВ, и каждый год к нам приходит много ребят разного возраста. В этом году мы будем проводить мастер-классы каждые выходные до 15 февраля. Приводите детей, будет очень интересно»,— обратилась к южноуральцам Екатерина Евлантьева, руководитель отдела специальных событий медиахолдинга «Первый областной».

В воскресенье, 25 января, мастерицы ждут ребят на новые мастер-классы, среди которых роспись деревянных спилов, создание акварельных открыток, роспись деревянных лошадей, новогодние и другие мастер-классы. Время проведения мастер-классов — с 12:00 до 18:00.

Актуальное расписание можно найти на сайте https://otvmoroz.ru.

Возрастное ограничение 3+