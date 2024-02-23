Творческие коллективы Южного Урала выступили на праздничном концерте ко Дню защитника Отечества

Специальный гость мероприятия — актриса театра и кино Екатерина Гусева

В Челябинском театре оперы и балета имени М.И. Глинки состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. На него были приглашены курсанты, военнослужащие, ветераны Вооруженных Сил РФ, сотрудники правоохранительных органов, а также члены семей участников СВО.

С приветственным словом выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который отметил, что этот праздник многие годы остается символом мужества, воинской доблести и безграничной преданности Родине, и выразил особую благодарность участникам специальной военной операции за храбрость и героизм при выполнении боевых задач.

«Сегодня практически в каждой войсковой части, в каждом боевом соединении воюют наши земляки-южноуральцы — храбрые воины, проявляющие на поле боя стойкость, выучку и уральский характер. За время проведения спецоперации звание гвардейских получил ряд воинских соединений Южного Урала — танкисты, артиллеристы, летчики», — сказал, он, в частности.

Глава региона добавил, что в недавних боях за освобождение Авдеевки отличились бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии из Чебаркуля и других подразделений. Военнослужащие с честью выполнили все боевые задачи, их подвиг навсегда останется в истории России.

«Мы гордимся своими отважными героями, чтим память погибших бойцов. Она для нас священна, так же как и память о героях Великой Отечественной войны. Солдаты и офицеры современной российской армии — истинные наследники боевой славы своих отцов и дедов. И эта неразрывная связь поколений — основа мощи нашей страны, залог ее великого и достойного будущего», — резюмировал Алексей Текслер.

Для южноуральских воинов выступили творческие коллективы Челябинской области: студия при Государственном ансамбле танца «Урал», хореографическая студия «Дети Магнитки», ансамбль ГУ МВД России по Челябинской области, квартет «Онегин» и другие.

Специальным гостем программы стала актриса театра и кино, Заслуженная артистка России Екатерина Гусева.