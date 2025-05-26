Турнир по спортивным бальным танцам в Копейске собрал более 800 участников

Соревнования приурочили к 80‑летию Великой Победы

В минувшие выходные в копейском ФОКе им. Булатова собрались более 800 танцоров из 15 городов страны. Все они — юниоры и дети, взрослые и молодежь — собрались, чтобы принять участие во всероссийских соревнованиях по спортивным бальным танцам «Спортивный Урал».

Участники 30 коллективов показали высокий класс в категориях «Латина» и «Стандарт».

Организатором турнира, посвященного 80-летию Великой Победы, выступил танцевально-спортивный клуб «Виктория».

Гостем соревнований стал маскот телеканала ОТВ — верблюжонок Отвин. Он приветствовал спортсменов, желал им удачи и фотографировался со всеми желающими.