Цветы и игрушки несут челябинцы к памятнику Орленку в день национального траура

Фоторепортаж с места событий

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном ТРК «Крокус Сити Холл». По официальным данным, погибло 133 человека, в том числе 51‑летний житель Сатки. В каждом южноуральском городе местные жители организовали стихийные мемориалы в память о погибших. В Челябинске свечи, цветы и игрушки несут к памятнику Орленку на Алом поле, передает ИА «Первое областное».

Приносить цветы и свечи челябинцы начали еще накануне.



Память погибших почтила мэр Наталья Котова и ее заместители.

Сегодня цветы возложили представители региональной Общественной палаты и некоммерческих организаций. Приходили и просто неравнодушные челябинцы.

Почтить память пришли подростки и семьи с детьми.