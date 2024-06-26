Часть Центрального района Челябинска обновят к осени этого года

Большая доля работ запланирована до 2026-го

В Челябинске запланировано масштабное благоустройство Центрального района. Здесь отремонтируют межквартальные проезды, создадут новый сквер и, самое масштабное, — построят спортивную деревню на границе с Городским бором. Наш корреспондент познакомился с главными площадками, которые ждут реконструкции, и узнал, когда в Челябинске появятся новые спорткомплексы.

Уже к сентябрю обновится улица Миасская. Проезд в несколько крупных дворов каждый год сильно разбивает большим потоком машин. Ямочный ремонт не помогает, и провалы на дороге становятся все больше и больше.

«Дорога у нас разбита уже несколько лет. Периодически ямочный ремонт делается, но это не приносит результата, потому что осенью и весной это все исчезает», — поделился житель дома 38 по улице Архитекторной Евгений Коновалов.

К осени здесь полностью снимут дорожное полотно и уложат новое покрытие.

Следующая важная точка изменений — Лесопарковая. Здесь, у Городского бора, появится новая локация для притяжения спортсменов — целая деревня.

На месте спорткомплекса «Полет» сейчас огромный котлован и сваи. В будущем здесь возведут четыре пяти-шестиэтажных строения под общим названием «Территория спорта». В каждом будут располагаться спортивные секции, гостиничные апартаменты, фитнес-студии и пункты проката спортинвентаря.

«Спорт — это не только стадионы и большие арены. Спорт может быть представлен интересными мультифункциональными пространствами. Так, в строящейся деревне появятся отдельно стоящие культурно-оздоровительные комплексы, которые будут наполнены помещениями для различных видов спорта», — отметила представитель компании-застройщика «Весна» Екатерина Цветкова.

Проект спортивной деревни нацелен в первую очередь на актуальные и современные направления. Здесь можно будет заняться сквошем, киберспортом, танцами. Планируется, что строительство стартует в конце 2025 года.

Еще одна точка — сквер у ТРК «Родник». Первые этапы благоустройства уже завершены: уложены тропинки, оформлены границы зон. Здесь появятся лавочки, новые деревья, газон и площадка для выгула собак — горожане сами попросили о ее создании.

На входе в парк также благоустроили парковку — оформили стихийную стоянку автомобилей по всем правилам. Еще одним важным новшеством станет мост через пути детской железной дороги. Он сделает переход через рельсы удобным для родителей с детьми и колясками.

Масштабные изменения ждут и челябинский зоопарк. К осени здесь обновят сразу несколько вольеров: у львов и обезьян железные «клетки» на улице заменят на стеклянные окна, а выдрам подарят большой вольер-бассейн. Посетители смогут видеть животных не только на суше, но и под водой.

Заменят дом и у барса. Редкому обитателю зоопарков (в Челябинске содержатся две особи из семи, представленных в стране вне дикой природы) подарят просторный вольер. Подвергнется реконструкции и соседний с ним контактный зоопарк.

«В зоопарке каждый год идет работа: меняются вольеры, увеличивается их площадь. В этом году выделенные из бюджета средства направятся на реконструкцию нескольких вольеров. Это важно для того, чтобы жители могли безопасно подойти к животным и понаблюдать за ними через стекло», — отметила мэр Наталья Котова, проверившая ход работы на всех участках района.

Также в зоопарке появятся новые детские аттракционы, батуты и фонтан. Основные этапы обновления завершатся к осени этого года.