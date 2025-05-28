Центр Челябинска «утонул» в перекрытиях дорог

В городе одновременно идут ремонты теплотрасс на нескольких важных улицах

С началом теплого сезона в Челябинске стартовали ремонты теплотрасс, инженерных сетей и дорог. И сразу несколько загруженных улиц в центре города оказались перекрыты, так что водителям приходится искать объезды или стоять в пробках. Наш фотокорреспондент оценил масштаб ремонтных работ и собрал несколько локаций, которые челябинцам следует объезжать.

Так, на Свердловском проспекте полностью закрыли движение на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны (по направлению к ДС «Юность»). До 30 июня здесь ремонтируют теплотрассу, на это же время общественному транспорту пришлось сменить маршруты.

Достаточно продолжительные перекрытия коснулись улицы Российской. Здесь до 30 сентября ремонтируют теплотрассу, поэтому в несколько этапов перекрывают несколько полос. Сначала ограничения коснулись участка от Карла Маркса до Труда (при движении в сторону проспекта Победы), а с 24 мая частично перекрыли проезд вдоль площади Павших Революционеров (от дома № 40 по улице Труда до пересечения улиц Российской и Труда).

Неподалеку, на пересечении Свободы и Коммуны, также не проехать. Здесь ремонтируют теплотрассу.

Идут дорожные работы и на Лесопарковой. Водителям ограничили движение в правом ряду при движении от проспекта Ленина к Сони Кривой, а до 31 мая закрыли перекресток Витебской и Татьяничевой неподалеку.

На время перекрытий водителям нужно продумывать схемы объезда. Для удобства и наглядности ИА «Первое областное» собрало самые масштабные работы в центре Челябинска в карточку.

Добавим, на время дорожных ремонтов в Челябинске взлетели цены на такси.