Трофейную технику НАТО привезли в Курган

Показываем, как танки и бронемашины увозили из Челябинска

20 июля передвижная выставка трофейной техники НАТО работала в Челябинске последний день. Вечером того же дня танки, бронеавтомобили, беспилотники и прочие машины погрузили на спецавтомобили и увезли в Курган. Показываем, как это было.

Трофеи аккуратно поднимали в воздух и погружали на спецавтомобили.

В погрузке были задействованы десятки человек и машин.

Грузили танки и прочие трофеи до поздней ночи. Затем их накрыли защитным материалом и отправили в Курган.

В Кургане выставка откроется в понедельник, 22 июля, на площадке на перекрестке проспектов маршала Голикова и Машиностроителей. Посмотреть на трофеи, захваченные группировкой «Центр» в ходе спецоперации на Авдеевском и Донецком направлениях, можно до 3 августа.

Напомним, в Челябинске за неполные две недели выставку посетили более 160 тысяч человек. На площадке прошло более 20 различных мероприятий.