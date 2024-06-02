Триумфатором фестиваля «Сцена-2024» в Челябинской области стал «Вымысел»

Театр из Верхнего Уфалея получил Гран-при за спектакль «Эллада»

Пять городов, 14 спектаклей, профессиональное и детское жюри, более 4 тысяч зрителей — все это про региональный театральный фестиваль «Сцена-2024», итоги которого подвели в Челябинске 1 июня. Подробности – в нашем фоторепортаже.

В церемонии закрытия в театре кукол имени В. Вольховского принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил теплую, почти семейную атмосферу церемонии, вели которую, к слову, тоже члены одной семьи — артист Александр Малышев с дочерью Майей.

«Я очень рад, что театральное искусство в нашем регионе развивается и становится все более ярким, интересным, и я хочу поблагодарить каждого из вас, всех тех, кто служит в театрах нашего региона, мы гордимся вами. Этот год особый, он определен президентом как Год семьи, и в этом году фестиваль ориентирован на детские и юношеские спектакли. То, что в нашем жюри не только профессиональные критики, те люди, которые знают о театре все, но и наши юные члены жюри, делает, на мой взгляд, наш фестиваль абсолютно честным, потому что те, кто победил, действительно получили одобрение не только профессионалов, но и наших юных зрителей, а значит, эта награда по-настоящему заслуженная», — отметил Алексей Текслер.

В рамках церемонии закрытия Алексей Текслер вручил специальный приз фестиваля — «За служение театру» — главному режиссеру Камерного театра Виктории Мещаниновой. Эта награда — заслуженное признание колоссального вклада Виктории Николаевны в развитие регионального театрального искусства. В Камерном театре Викторией Мещаниновой поставлены свыше 40 спектаклей, в том числе около 10 для детей.

В афишу «Сцены» попали спектакли самых разных жанров — от кукольных и философских сказок до цирковых представлений и песочных спектаклей.

Постановки оценивались по 12-ти номинациям, в том числе таким, как «Лучший актерский ансамбль», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа хореографа», «Лучшая роль второго плана».

Вручали награды известные люди города и области, в том числе председатель Законодательного собрания Олег Гербер.

«Театр как особый вид искусства, аккумулирует в себе все то, что нужно детям. Это прекрасная литература, великолепная музыка и художественное мастерство. Этот ансамбль важен для детей. За это работникам театров — особая благодарность», — сказал он.

Добавим, все, кто выходил в этот вечер на сцену, обязательно делали снимки «семейного альбома» — фото в предлагаемых обстоятельствах.

Спецпризы вручили оба жюри — и если взрослое подготовило шесть дополнительных дипломов, то детское определило одного победителя. Юные судьи единогласно выбрали спектакль «Манекена» «Птица Феникс возвращается домой».

«Честно скажу, мы много спорили. Мы все разные, и понятно, что кому-то понравился один спектакль, второму — другой. Но победителя мы выбрали общим решением, тут безоговорочно», — рассказал член детского жюри 15-летний Никита Ламанов.

Нововведением нынешнего фестиваля стали именные награды. Им были присвоены имена великих театральных деятелей региона — Арона Кербеля за лучшую работу сценографа, Георгия Миллера — за лучшую работа режиссера по созданию музыкального спектакля, Валерия Вольховского — режиссеру кукольного спектакля и имени Тенгиза Махарадзе — за лучшую работу режиссера по созданию драматического спектакля для детей и подростков.

Гран-при фестиваля было решено присвоить имя легендарного режиссера челябинской Драмы Наума Орлова. Этот приз за драму «Эллада» завоевал Верхнеуфалейский муниципальный театр «Вымысел». Награду вручил губернатор Алексей Текслер.

Добавим, также глава региона анонсировал строительство в Магнитогорске нового здания для театра оперы и балета к 100-летию города.