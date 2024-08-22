В Челябинске состоялся флешмоб, посвященный Дню государственного флага.
Главный символ государства — полотно триколора длиной 30 и шириной 9 метров — развернули у Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской, на площади Разведчиков.
Напомним, празднику всего 30 лет, но история российского триколора насчитывает более трех столетий.
Считается, что белый цвет на государственном знамени символизирует свободу и независимость; синий — олицетворяет покровительницу России Богородицу, а также веру и правосудие; красный цвет воплощает силу русской державы.