Триколор площадью 270 кв. м развернули в Челябинске

Флешмоб был приурочен ко Дню Государственного флага России

В Челябинске состоялся флешмоб, посвященный Дню государственного флага.

Главный символ государства — полотно триколора длиной 30 и шириной 9 метров — развернули у Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской, на площади Разведчиков.

Напомним, празднику всего 30 лет, но история российского триколора насчитывает более трех столетий.

Считается, что белый цвет на государственном знамени символизирует свободу и независимость; синий — олицетворяет покровительницу России Богородицу, а также веру и правосудие; красный цвет воплощает силу русской державы.