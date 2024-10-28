Три ледовых городка и праздничная иллюминация: в Челябинске начали готовиться к Новому году

Предпринимателей попросили подключиться к украшению города

В Челябинске построят три ледовых городка: на площади Революции, в парке Гагарина и в Саду Победы. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы по социальному развитию Сергей Авдеев.





«В плановом режиме начали готовиться к новогодним праздникам. Во всех парках будет смонтирована праздничная иллюминация. Проводим аукционы на ледовые городки, которых в этом году будет три: на площади Революции, в парке Гагарина и Саду Победы», — сообщил Сергей Авдеев.

Также на совещании сообщили, что к 1 декабря в столице Южного Урала завершат установку новогодних декораций.





Помимо этого, к украшению города хотят привлечь бизнесменов.





«Рассылаем письма представителям бизнеса — как малого, так и крупного — с предложением подключаться к данной работе. В целом нам идут навстречу, с каждым годом число участников растет», — рассказал глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.





Еще в Челябинске приступили к монтажу открытого катка в детском парке имени Валентины Терешковой в Тракторозаводском районе. На дорожках парка установят специальное оборудование для поддержания низкой температуры льда.