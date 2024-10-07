Третий фестиваль колокольного звона «ЗвонЧе» состоялся в Челябинске

Свое мастерство показали звонари Челябинской и Екатеринбургской митрополий

По сравнению с предыдущими фестивалями программа выступлений претерпела существенные изменения. Искусство колокольного звона профессиональные мастера показали в трех храмах.

Идея проведения фестиваля принадлежит Екатерине Лисовской, звонарю челябинского храма Святой Троицы. В 2020 году Екатерина почувствовала призвание стать звонарем, окончила специальную школу и приступила к служению в Свято-Троицком храме. А уже в 2022 году провела первый фестиваль «ЗвонЧе». С тех пор фестиваль проводится ежегодно.

«Звонарь — это служение. Каждый должен сделать свой выбор сам. Нужно почувствовать призвание. Тогда можно смело идти записываться в школу. Музыкальное образование не самое главное, главное — иметь веру в душе», — рассказывает Екатерина Лисовская.

Стартовал фестивальный день в новом кафедральном соборе Рождества Христова в Челябинске. В соборе звонница делится на две части. В южной звоннице находится только один колокол — восьмитонный благовест, который оповещает о начале богослужений. Его в состязании звонарей не задействовали. Мастера состязались в северной части звонницы. Здесь установлен полный набор необходимых колоколов: шесть подзвонных, три зазвонных и три благовеста. Благодаря оборудованному по современным требованиям рабочему месту звонаря управляться со всеми колоколами одновременно может один человек.

В третьем фестивале «ЗвонЧе» приняли участие почти два десятка звонарей. Кроме челябинцев на фестиваль приехали представители Долгодеревенского, Миасса, Нязепетровска, Екатеринбурга.

Самым молодым звонарем в Челябинской области, а может и во всей России, стал одиннадцатилетний Серафим Мокрушин. Серафим заинтересовался колоколами в пять лет, стал изучать их особенности. Потом поступил в музыкальную школу, но пандемия не дала продолжить музыкальное образование. И Серафим записался в школу звонарей. Окончил ее, сдал экзамены, теперь собирает паству на службы в челябинском Свято-Троицком храме.

«Как звонарь участвую в фестивале уже второй раз. Когда вырасту, хотел бы стать профессиональным звонарем. Мне очень нравится наш Свято-Троицкий храм. Я сделал себе дома небольшую тренировочную колокольню. У меня в ней уже три колокола. Как раз вчера на православной выставке смог купить себе третий», — делится Серафим Мокрушин.

Второй точкой «ЗвонЧе-2024» стал Свято-Троицкий храм в Челябинске. В основном все колокола на звонницах в Челябинской области сделаны недавно. Храм Святой Троицы исключение в этом ряду: все колокола здесь старинные, самый древний — 1733 года. Звонари работают ежедневно, в их обязанности входит оповещение о начале церковной службы, о ее завершении. В уставе звонаря прописано, каким звоном собирать паству на праздничные службы, на вечерни и заутрени.

«В каждом храме обычно несколько звонарей. Мы распределяем график и работаем по очереди. Кроме занятости в храме каждый обычно еще где-то на основной работе трудится. Фестиваль — это отличная возможность пообщаться с коллегами, обменяться опытом», — рассказывает звонарь храма Покрова Пресвятой Богородицы Кирилл Друзьяк.

Завершился фестиваль «ЗвонЧе» в храме Петра и Февронии в Старокамышинске.