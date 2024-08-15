Травматологи Челябинской облбольницы раскрыли тайны своих операционных

Почему там такой низкий потолок, куда светят лампы и что это за «железки» — в нашем фоторепортаже

Ежедневно через отделение травматологии-ортопедии Челябинской областной клинической больницы проходит 15-20 пациентов, в месяц эта цифра достигает 200. Операционные пустуют редко. О том, каким должно быть рабочее место врача, где одновременно находится больной во время вмешательства, в нашем фоторепортаже.

Леонид Полляк, заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 1 ЧОКБ, главный травматолог Минздрава Челябинской области объясняет, почему в операционной такой низкий потолок:

«Это не потому, что помещение маленькое. Там спрятана ламинарная система, которая фильтрует и очищает поступающий воздух. Большая ширма позволяет персоналу спрятаться от излучения во время рентгеновских исследований. Освещение обеспечивают специальные лампы».

Мобильный рентген-аппарат позволяет делать максимально информативные снимки с минимальной нагрузкой. Сегодня очень много операций проводится под сиюминутной рентгеновской визуализацией, что позволяет уменьшить травматичность, увеличить скорость, повысить качество операций.

«Здесь выполняются операции на опорно-двигательном аппарате: артроскопические операции на коленном, плечевом, тазобедренном, голеностопном суставе. А также малоинвазивные операции при деформации стоп. У многих на ногах есть выступающая косточка возле большого пальца. Для решения этой проблемы применяются разные технологии и способы в зависимости от выраженности деформации», — объясняет Леонил Полляк.

Артроскопические операции проводятся через проколы, когда хирург имеет возможность осматривать сустав изнутри с помощью специальной оптики. Картинка выводится на монитор. Вместо скальпеля используется специальный прибор, который сбривает тонкие слои патологических тканей, требующих удаления.

Все приборы расположены на специальной стойке. Здесь консоль для светопропускного механизма для освещения операционной раны внутри полости сустава; привод на специальные насадки и резекторы, которые позволяют пылесосить в суставе — они индивидуальные, одноразовые; помпы — одна для всех видов суставов, другая с повышенным давлением, для тазобедренного — для разгона жидкостей, используемых, чтобы расправить полость сустава и проявить объем, в котором идет работа; консоль для абляторов — устройств для коагуляции, обрезания и обработки мягких тканей.

Как говорит врач травматолог-ортопед ЧОКБ Сергей Зайцев, самое ценное оборудование — головка камеры и монитор.

«Это то, без чего хирург не может увидеть операцию, это наше зрение. Здесь стандартная оптика и камера с разрешением 4К. Врач на экране видит картинку в пятикратном увеличении. Можно увидеть даже капиллярное русло и как двигаются эритроциты».

Сегодня в ЧОКБ все чаще выполняются операции по поводу артрозов. Дегенеративные повреждения менисков, травмы хряща, связочного аппарата, не нарушающие стабильность, выполняются как санационная артроскопия. При реконструкции, например, пластике связок, артроскопически выполняется восстановление связочного аппарата, хряща. Хирургу может потребоваться доступ к любой конечности.

Поэтому даже к операционному столу предъявляются высочайшие требования, рассказывает травматолог-ортопед ЧОКБ Сергей Безменов:

«Многофункциональный операционный стол позволяет зафиксировать пациента в наиболее удобном положении для доступа к проблемному участку. Например, при операции на плечевом суставе мы можем с любой стороны подойти, если установить стол определенным образом. Также стол „просвечивается“ и не имеет массивных металлических конструкций, поэтому во время операции можно спокойно выполнять рентгенографию. И пациенту на нем комфортно».

Для каждого вида операций требуется свой вид обезболивания. Поэтому в каждом отдельном случае анестезия подбирается индивидуально: проводниковая и спинномозговая анестезия, интубационно-комбинированный наркоз. Все это контролируется анестезиологами на специальных мониторах. Кроме того, после операции пациента доставляют в палату пробуждения, где его наблюдают от 30 минут до двух часов:

«Здесь ждем, когда пациент придет в сознание, проводим обезболивание, при необходимости можем набрать анализы (у нас есть экстренная лаборатория), согреть пациента с помощью тепловой пушки, если замерз. И только полностью стабильного пациента возвращаем в отделение», — говорит врач анестезиолог-реаниматолог отделения АиР № 1 ЧОКБ Игорь Глазунов.

Из почти 200 ежемесячных операций большинство проводятся малоинвазивно. Наиболее травматичными и открытыми остаются только операции по протезированию суставов.