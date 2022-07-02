Торжественный митинг в память о погибших в Аргуне прошел в Челябинске

Во время теракта, произошедшего 22 года назад, погибло 23 южноуральских милиционера

Сегодня, 2 июля, на площадке около монумента «Солдатам правопорядка» на набережной реки Миасс в Челябинске прошел торжественный митинг, посвященный памяти погибшим 22 года назад в Аргуне сотрудникам органов внутренних дел Челябинской области. Участие в памятном мероприятии приняли сотрудники и ветераны ГУ МВД России по Челябинской области, а также родственники погибших, передает журналист ИА «Первое областное».

«Уважаемые коллеги, дорогие ветераны боевых действий! Прежде всего разрешите передать слова скорби и соболезнования тем родственникам, у которых не вернулись дети, братья, мужья. Мне пришлось вывозить трагически пострадавший эшелон. Я должен был приехать еще в день взрыва, но почему-то задержался, и приехал только на следующий день. Мне пришлось вывозить 19 раненых человек. Трагедия, конечно, страшная. Хоть и время летит быстро — уже 22 года прошло, — но все равно это незабываемо. Вечная память нашим героям. Мы никогда их не забудем»,— сказал председатель челябинского регионального совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковник милиции в отставке Валерий Маскаев.

Перед собравшимися выступил также председатель общественного совета при главном управлении генерал-майор милиции в отставке Владимир Майоров:

«2 июля в календаре челябинской милиции — это черный день, потому что в более чем 100 семей в этот день пришло горе. Погибло 23 сотрудника милиции в первый день, были и погибшие чуть позже, которые числились как пропавшие. Более 80 человек получили ранение, и, помимо физического, психологическое ранение получило большое количество ребят. Генерал Луконин Юрий Павлович возводил штаб помощи, многое легло на его плечи, в том числе похороны. Выезжали и врачи, хирурги. Все они были дружны. Вечная память погибшим нашим сотрудникам»,— сказал Владимир Майоров.

С речью на мероприятии также выступили генерал-майор милиции в отставке Юрий Луконин, генерал-лейтенант милиции в отставке Павел Григорьев, генерал-майор милиции в отставке Виктор Лесняк, председатель президиума регионального отделения «Офицеров России» генерал-майор полиции Виктор Кузенков и другие.

Затем участники митинга возложили цветы и венки к монументу.







Напомним, трагедия произошла вечером 2 июля 2000 года. В здании, где во временном отделе милиции располагался сводный отряд ГУВД Челябинской области, прогремел взрыв. Оно оказалось почти полностью разрушено, 23 сотрудника милиции погибло, около 80 получили ранения. Погибшие были награждены Орденом Мужества посмертно.