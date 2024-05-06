Тогда музыка идет к вам: артисты Челябинской филармонии приехали с концертом в военный санаторий Чебаркуля

Зрителями стали участники спецоперации, которые проходят на Урале реабилитацию после травм и ранений

Участники специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в военном санатории «Чебаркульский», стали зрителями праздничного концерта, который подготовили для них артисты Челябинской государственной филармонии в честь приближающегося Дня Великой Победы. Организовало мероприятие региональное министерство культуры. О том, как принимали артистов, — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

По словам первого заместителя министра культуры Челябинской области Ирины Анфаловой-Шишкиной, работу по организации концертных бригад Минкульт ведет с 2022 года.

«Сразу после начала СВО мы решили для себя и поставили такую задачу перед артистами, что ребят надо поддерживать, давать им возможность разгружаться эмоционально, помогать членам их семей, которые тоже находятся в стрессовой ситуации. Мы выезжали и в лагерь для мобилизованных, где военнослужащие проходили боевое слаживание; с прошлого года мы стали выезжать в зону спецоперации, не оставляем вниманием и тех, кто находится здесь: 90-я танковая бригада, авиабаза, пограничники, Росгвардия... Всех, кого можем охватить, мы охватываем — эта работа идет постоянно и очень слаженно. Надо отметить, что и у наших артистов потребность приехать поддержать бойцов, показать им, что мы вместе», — рассказывает замминистра.

Душевный порыв есть, подтверждает певица Юлия Семенова — она второй раз в санатории, — но эмоционально такие концерты даются артистам непросто.

«Эмоционально сложно, все-таки животрепещущая тема, и не думать о том, для кого мы поем, что эти люди для нас делают, невозможно. После концертов моральное состояние немного подавленное, отхожу какое-то время, но если мне предложат приехать вновь, соглашусь, не раздумывая. О сложностях не нам говорить. Нести позитив, радость для бойцов, как-то скрасить их восстановление — это то малое, что мы можем сделать для них», — говорит артистка.

Все участники концерта признаются: отличия от обычного концерта есть: отклик зала идет не сразу — сердца оттаивают во второй половине выступления:

«Мы работали и в военных частях, для мобилизованных, для участников СВО, и каждый раз это такой очень волнительный опыт. Вначале выходишь к одним зрителям — с слишком серьезным, строгим, суровым, тяжелым взглядом, но к концу концерта люди расцветают, души раскрываются, наполняются светом и музыкой, и для артиста это самая большая радость. Наша цель достигнута: мы подарили людям тепло и красивую музыку», — говорит солистка Челябинской филармонии Ольга Печерских.

И в этот раз было так же: сначала боль, закрытость — потом улыбки, и уже на финальных аккордах ансамбля «Маэстро Аккордеон» зрители начали вставать, чтобы подарить артистам горячие аплодисменты.

«В самые тяжелые времена музыка — это то, что нас спасает, то, что нас объединяет. Да, непросто. Какими бы мы не были профессионалами, как бы не умели держать лицо, но это, как ни крути, особый случай. Мы понимаем, что речь идет не просто о развлечении — а о жизни и смерти. Но мы должны дарить надежду, что жизнь не заканчивается», — говорит художественный руководитель ансамбля, Заслуженная артистка России Ольга Парфентьева.

По словам начальника санатория Ирины Заварзиной, этот труд артистов не напрасен: такие концерты действительно помогают — и поддержать их боевой дух, и восстановить эмоциональное состояние.

«У многих наших пациентов после возвращения „из-за ленточки“ происходит переоценка жизненных ценностей, и чтобы вернуться назад в строй или к семье, в мирную жизнь, им нужно пережить, справиться с новым травмирующим опытом, требуется восстановление психического здоровья и состояния. Первые дни после приезда они стараются ни с кем не общаться, хотят побыть наедине с собой, мы предлагаем, чтобы к ним приехали жены, подруги, дети, родители. Где-то к середине заезда у них постепенно меняется настроение, они начинают ходить на мероприятия, которые мы им организовываем: концерты,фильмы, поэтические вечера. Своими силами мы проводим мероприятия практически ежедневно, ну, а большие артисты приезжают к нам раз-два в месяц», — рассказывает Ирина Заварзина.

Зрительница Анна — 43-летняя фельдшер из Ижевска (проходит в Чебаркуле реабилитацию после трех операций на разорванных менисках — неудачно спрыгнула с санитарной машины при оказании помощи раненому бойцу, а потом еще месяц работала, как сама говорит, на адреналине и болеутоляющих) — от концерта осталась в восхищении:





«Я в восторге! Такие красивые артисты, великолепные голоса и — особенно большое спасибо ансамблю „Маэстро Аккордеон“! Я до участия в спецоперации занималась танцами — танго, бачата, и меня все эти латиноамериканские ритмы очень трогают. Спасибо огромное за великолепный концерт», — говорит женщина.