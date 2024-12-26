Тихая музыка в Рождество прозвучала в Челябинске

Концерт классической музыки состоялся 25 декабря в Концертном зале имени Прокофьева

Впервые для начала классического концерта выбрали необычное время: зрители собирались в концертном зале к 21:00, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Название концерта — «Тихая музыка в Рождество» — настраивает на определенный лад, создает настроение. В атмосферу уюта, спокойствия публика погрузилась, как только все оказались в фойе концертного зала. Везде царил полумрак, празднично освещали пространство только новогодние гирлянды. Публика прохаживалась и общалась в ожидании концерта. Неожиданно часть посетителей начала петь и выстроилась на центральной лестнице фойе.

Оказывается, это часть режиссерской задумки Рустама Зайченко: концерт начался необычным рождественским флешмобом. Артисты Камерного хора имени В. Михальченко находились среди публики. По сигналу руководителя Ольги Селезневой они объединились в хор на ступенях фойе, исполнили чудесную рождественскую мелодию.





Традиционные звонки, призывающие публику рассаживаться по местам, заменили в этот вечер на световые сигналы огромной люстры. В зрительном зале тоже царил плотный полумрак, сцена погружена в темноту, освещаются только пульты у музыкантов.

Под аплодисменты на сцену вышел художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Алексей Рубин. С ним всего несколько музыкантов: кларнет, флейта, арфа, альт, виолончель, несколько ударных.





Стоит отметить, что программу рождественского концерта Алексей Рубин составил сам. С каждым из произведений связана личная история, каждая нота прочувствована, прожита. Также Алексей Рубин выступил в качестве ведущего концерта. Вечер получился волнующим, душевным.

Поразительный вокал петербургской певицы Алисы Тен неизменно восхищает слушателей. Алиса Тен — уникальный талант, мультижанровая певица. В ее репертуаре музыка барокко, древнерусская, современная академическая музыка, классика, джаз, постмодерн и другие направления. Удивительные народные песни (Folk songs Лучано Берио), исполняемые на восьми языках, взволновали публику с первых нот.





Fratres (Братья) Арво Пярта — редко исполняемое в Челябинске произведение, но одно из самых популярных в мире. Поразительное по силе и глубине сочинение. Соло на скрипке Сергея Альфера в произведении «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди прозвучало восхитительно энергично.





Также в программе концерта прозвучали «Gymnopedie (Гимнопедия)» Эрика Сати, «Лунный свет» Клода Дебюсси, ария Альмирены «Lascia ch’io piangi (Дай мне оплакать)» из оперы «Ринальдо» Георга Генделя.

«Аве Мария» Франца Шуберта прозвучала в исполнении Алисы Тен, камерного хора и симфонического оркестра. Завершился вечер так же, как и начался: в фойе солисты Камерного хора имени В. Михальченко исполнили финальную мелодию.

Материал создан ИА «Первое областное».