Тепло станет надежнее: программа «Большой ремонт 74» изменит жизнь поселка Метлино

Здесь на финальную стадию вышла реконструкция котельной

Жители поселка Метлино Озерского городского округа скоро получат современное и экономичное тепло. Здесь на финальную стадию вышла реконструкция котельной. Работы ведутся в рамках губернаторской программы «Большой ремонт 74», передает корреспондент ИА «Первое областное».

В ходе модернизации подрядчики полностью обновили изношенные системы отопления и теплоподачи.

Мощность обновленной котельной составит 14 МВт.

Администрация округа, руководство поселка и подрядная организация отмечают слаженное взаимодействие на всех этапах проекта. Ход работ находится на строгом контроле надзорных органов, в том числе прокуратуры.

Котельную обещают запустить уже в декабре. После ввода объекта в эксплуатацию более 3500 жителей Метлино будут обеспечены стабильным теплоснабжением.

Новое оборудование позволит значительно снизить расход топлива и повысит эффективность работы, что сделает обслуживание экономичнее. Теплом будут обеспечены 20 многоквартирных домов, а также все социальные объекты поселка: школа, детский сад, больница, Дом культуры и магазины.