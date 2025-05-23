Театр «Урал Опера Балет» начал гастроли в Челябинске с «Набукко»

Зал превратили в песчаную пустыню, в которой разворачивается драма библейского масштаба

Золотые пески, библейская история об иудеях, поиски Бога. В Челябинск с гастролями приехал театр из Екатеринбурга «Урал Опера Балет» со спектаклем «Набукко». История идет в репертуаре екатеринбургского театра уже пятый год, но приехала на Южный Урал впервые. Почему остановились на этой постановке и как она перекликается с челябинской «Мадам Баттерфляй», ушедшей с подмостков в прошлом году, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

«Набукко» никогда не шел на челябинской сцене — не показывали оперу и в Екатеринбурге до премьеры в 2021 году. Сложное произведение Верди решились ставить совсем недавно. Достаточно молодая команда постановщиков взялась за библейскую историю, чтобы напомнить людям о священном писании — по словам режиссера Надежды Столбовой, сейчас никто не читает Библию, поэтому хотелось хоть немного посвятить уральцев в тему.

«Если честно, мы сегодня, к сожалению, Библию не знаем. Раньше для человека Библия была настольной книгой, и цитаты, которые есть в этой опере, они были известны всем, как мы сейчас знаем мемы из соцсетей. Мы с постановщиками подумали и решили, что надо посмотреть на ту историю сегодняшними глазами. Мы ничего нового не расскажем, но мы попытались сделать оперу про поиски Бога приближенной к молодежи», — рассказала режиссер-постановщик оперы Надежда Столбова.

Это третья опера Верди, именно она принесла композитору славу. Сюжет строится на библейской истории об ассирийском царе Навуходоносоре II (для оперы Верди изменил имя на простое и итальянизированное Набукко), который пытался завоевать Иудейское царство, разрушил храм в Иерусалиме и пленил евреев. Опера показывает Набукко не только могущественным и гордым правителем, но и слабым человеком, проклятым высшими силами. Когда Набукко насмехается над иудейским Богом и провозглашает себя божеством, в него попадает молния, и царь сходит с ума. Его разум проясняется только после отречения от ассирийского бога Ваала и покаяния. В целом весь сюжет классической оперы и строится на этой идее: отречение от язычества и приход к истинной религии. Что-то похожее россияне знают по истории своего государства: ослепший князь Владимир прозрел после принятия христианства. Правда, Верди закладывал сюда немного больше смысла, чем пересказ библейских сюжетов: в его годы Италия частично находилась под контролем Австрии. В библейских образах композитор зашифровал стремление итальянцев к независимости и свободе.

Екатеринбургский спектакль будто больше строится не на Набукко, а на судьбе его дочерей. И не только потому, что им отведены одни из главных ролей, — сам Верди прописал героинь двигателями сюжета. В Екатеринбурге не стали урезать классическую оперу, но добавили кое-что свое. Режиссер Надежда Столбова ввела нового персонажа — Душу Абигайль, старшей дочери (заметим, подобный ход был и в спектакле «Мадам Баттерфляй», что шел на челябинской сцене). Она не покидает сцену ни на минуту, даже когда сама Абигайль не участвует в событиях. Душа как бы связывает все кусочки спектакля, как того хотел Верди, и заново проживает все фрагменты истории.

Абигайль готова на все ради власти. И открывшаяся правда о том, что ее мать рабыня, только усиливает желание стать ассирийской царицей и покорить другие народы. И насколько жестока Абигайль, настолько светлой показана ее Душа. Она пытается спасти евреев, примирить отца с дочерью, спасти свою сестру, молча наблюдает за трагедией своей семьи и двух народов.

«Моя героиня отвергнута отцом, поэтому она все время ищет его понимание и не находит. И когда она в конце концов осознает, что отец все равно ее не любит, она уходит. Это своего рода тяжелая психологическая роль», — поделилась исполнительница роли Абигайль Анна Перхурова.

Младшая, Фенена, — абсолютная противоположность сестры. Она попадает в плен к евреям, но не боится этого: здесь ее возлюбленный — иудейский военачальник Измаил. Ради него она готова даже сменить веру и стать жертвой режима своего отца. Правда, трагедии в спектакле не случается: Набукко, пришедший к истинному богу, оставляет евреев в покое, Фенена остается с любимым, Иудейское царство спасается. А что Абигайль? Она принимает яд, просит о прощении, а ее душа будто возносится. Не хеппи-энд в чистом виде, но от классических опер Верди все-таки отличается: возлюбленные не умирают, а Набукко не пожинает плоды своей глупости.

Кстати, во многих театрах «Набукко» дается с шикарными масштабными декорациями, но Екатеринбург пошел по другому пути: на сцене зрители видят лишь пару обломков ассирийских скульптур и песок: золотая пыль тянется по всей сцене, а песчинки будто все время сыплются с потолка. Минимализм только подчеркивает красоту постановки и выделяет все золотые детали в костюмах и гриме персонажей.

Видимо, у Екатеринбурга вошло в традицию привозить в Челябинск сложные оперы о рабстве и борьбе за независимость. До этого на фестивале мировых премьер челябинцам показали не менее впечатляющую «Сатьяграху» про мечты о свободе от колонизаторов.