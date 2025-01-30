Танки своими руками — челябинские школьники «оживляют» советскую военную технику

А еще знакомятся с историей и глубже понимают события и значение Великой Отечественной войны

Челябинские школьники в музее ЧТЗ создают уникальную коллекцию танков времен Великой Отечественной войны. Они участники школы моделирования проекта «Поколение Т». Знаменитый Т-34, тяжелые танки КВ-1 и ИС-2, бронебойная артиллерийская установка ИСУ-152… Уменьшенные копии этой военной техники выглядят как настоящие. Как проходят занятия ребят и сколько времени им требуется, чтобы изготовить одну модель танка, узнавал корреспондент ИА «Первое областное».

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…Просторный холл, несколько залов — вокруг огромное количество стендов и экспозиций, плакатов и фотографий, а еще модели танков, обмундирование и предметы первой необходимости советского солдата в годы Великой Отечественной войны. Так выглядит музей ЧТЗ-Уралтрак (входит в состав концерна «Уралвагонзавод») изнутри. Смотришь по сторонам — и глаза разбегаются, не знают, на чем сфокусироваться.

Руководитель музея Надежда Дида ведет за собой группу ребят, рассказывает им известные и не очень факты о Великой Отечественной войне. А еще о том, какую роль в победе советских войск над фашистскими захватчиками сыграл Танкоград и Челябинский тракторный завод.

«33 дня! Вы можете себе представить, что столько времени понадобилось работникам завода на то, чтобы наладить серийный выпуск знаменитого танка Т-34! Мировая история не знала таких примеров, чтобы в течение месяца весь завод перестроить на производство военной техники. Многие ваши сверстники стояли тогда у станков, в тылу помогали нашим войскам одержать Победу!» — рассказывает Надежда Артемьевна.

Дети, 10—12-летние ребята, ее внимательно слушают, задают вопросы. Они интересуются историей чуть больше, чем их сверстники. Почему? В большинстве своем они сами попросили своих родителей записать их в школу моделирования. И интерес к военной технике у них проявился еще в детском саду.

«Вот это мощь! Вот она — моя любимая машина! Самоходку ИСУ-152 еще называют „Зверобоем“. Она с двух километров пробивала броню „Тигров“ и „Пантер“!» — Юре Ковалеву 10 лет, но он в совершенстве знает технико-тактические характеристики советских танков и самоходок.

Надежда Дида улыбается, кивает головой. Она уже не удивляется тому, что ребята хорошо знают особенности танков: калибры снарядов, толщину брони, дальность полета и бронепробиваемость, углы горизонтальной и вертикальной наводки, максимальную скорость техники… Спасибо технологическому прогрессу: сейчас не трудно найти нужную информацию из интернета, документальных фильмов по ТВ, специализированных книг или журналов на военную тематику.

Но и они, эти ребята, не все хорошо знают историю Великой Отечественной войны. Казалось бы, элементарный вопрос, как сейчас называется город Сталинград, у них вызвал затруднения. Лишь после небольшой паузы один из них дал правильный ответ.

«Образовательная школьная программа не в полном объеме рассказывает о Второй мировой войне. Кроме того, 10—12-летним ребятам еще только предстоит ее пройти. Они избирательно подходят к тому потоку информации, который получают самостоятельно. Важно их направлять, помогать получать новые знания», — добавляет директор музея.

Она подчеркивает, что раньше эти знания передавались из поколения в поколение. Но работа, повседневные дела и обязанности лишают родителей возможности уделять достаточное внимание детям. А делать это нужно.

Именно мамы и папы могут в первую очередь заинтересовать детей, привить им интерес к истории своей страны. Нет на это времени? Для того и есть тематические кружки и секции. Школа моделирования проекта «Поколение Т» — одна из них.

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Вообще-то, моделированием танков в Челябинске ребята занимаются давно. Но с сентября прошлого года переехали сюда, в музей ЧТЗ. Заводской проект «Поколение Т» получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, он направлен на привлечение молодежи к сохранению исторической памяти о вкладе коллектива ЧТЗ в развитие Челябинска и области.

Суть проекта в создании четырех тематических площадок: школы реставратора, школ моделиста и экскурсовода и даже киноклуба. Цель каждого такого «клуба по интересам» — вовлечь школьников и студентов города в работу музея ЧТЗ, сформировать «эстафету» опыта и знаний.

В школе моделирования работа кипит, каждый ребенок занимается своим делом — клеит детали, красит танк или устанавливает на него гусеницы. За всем этим процессом наблюдают специалисты-кураторы. Процесс этот кропотливый и трудоемкий, проходит в несколько этапов. Спешки здесь быть не может, она враг номер один.

«На изготовление танка ребятам нужно 16—20 часов, все зависит от уровня сложности работы, ну и самой модели танка. Мы внимательно и тщательно подходим ко всем деталям: важно сделать такую модель, которая в точности будет похожа на реальный танк. Мальчишкам больше всего нравится заниматься покраской изделия. На этом этапе машина приобретает реальные очертания, виден конечный результат работы», — рассказывает куратор школы моделизма Василий Гребенюк.

Танки КВ-1, ИС-2, Т-34, СУ-122 и СУ-152 — модели этих танков и самоходных артиллерийских установок ребята делают чаще других. Масштаб изделий — 1:100, 1:72, 1:35…

Эта техника затем будет представлена на различных военно-исторических выставках, а спустя некоторое время моделисты смогут забрать ее себе. Некоторые модели танков школьники делают самостоятельно у себя дома. Поэтому в их коллекции уже под 100 различной военной техники.

«Я обожаю танки! К дедушке в гости как-то пришел, а там мультик про них. Одну серию посмотрел и прям влюбился в них. Я маленький тогда еще был, года три-четыре, но сразу понял: это мое! В моей коллекции дома много разных моделей. Т-34, ИС-2, Т-90, а еще немецкие „Тигры“, „Пантеры“, „Панзеры“. Даже редкий „Маус“ есть! Люблю устраивать панорамные сражения между ними, я как бы моделирую их реальную битву в разных локациях», — рассказывает 10-летний Юрий Ковалев.

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Спрашивать у юных моделистов, как расшифровываются танки КВ и ИС, не нужно. Они прекрасно знают, кто такие Клим Ворошилов и Иосиф Сталин. Стыдно признаться, но мой 15-летний сын наслышан только об одном из них.

Хорошо знакомы ребята и с технико-тактическими характеристиками знаменитого Т-34 — самым массовым танком Великой Отечественной. А как насчет его модификации Т-34-85? Он внешне мало чем отличается от «тридцатьчетверки», но опытный глаз моделиста осечку не даст.

«Там не только в пушке дело и ее калибре. Башня у танков немного отличается, у модифицированной машины она трехместная. Да и масса танка больше, хотя в маневренности он хуже не стал», — объясняет Юра Ковалев.

Сказал он это как бы машинально, как некую мантру, потому что был занят важным процессом — наводил последние штрихи в производстве ИСУ-152.

Тут к нему еще один однокашник подходит, проявляет любопытство… Зовут его Тимофей Рылов, ему тоже 10 лет. А увлекаться моделированием стал благодаря папе. Он увидел, как тот играет на компьютере в World of Tanks — популярную на постсоветском пространстве онлайн-игру.

Сам Тимофей в нее не играет, зато устраивает из моделей полномасштабные битвы в своей комнате. Говорит, что сражения получаются серьезные, многие танки не дожили до наших дней — получили ранения в игрушечных войнах.

«В моей коллекции есть не только модели танков, но и самолеты, корабли… Хотя гусеничные боевые машины нравятся все-таки больше. А вообще, я почти всю жизнь уже занимаюсь моделированием, в детском саду еще начал им заниматься», — говорит Дима Рябинин.

Немного странно слышать такие слова от 11-летнего мальчика. Он в теме уже «почти всю жизнь»! Башковитый парень, не по годам развит. И язык подвешен. Говорит, что есть в его коллекции одна особенная модель. Советский танк ИС-7 не ушел в серийное производство, это опытная боевая единица. Но такая машина в масштабе 1:100 у Димы получилась идеальной, он ее любит больше других.

«Да, я много знаю про танки! Откуда? Пользуюсь большим количеством источников — книги, журналы, ТВ, интернет… Еще старший брат занимался моделированием, но что-то он в последнее время тормозить начал, то есть интерес у него пропал. Наверное, взрослым стал… У меня так не будет. Думаю, что застрял я с танками всерьез и надолго», — размышляет Дима.

Создавать модели танков без знания истории невозможно. Так считают кураторы проекта «Поколения Т». Поэтому ребята занимаются любимым делом, параллельно изучая историю Великой Отечественной войны и то, какую роль в достижении Победы сыграл наш Танкоград…

Школа моделирования — одна из четырех граней проекта «Поколение Т». В чем особенности трех других? Скоро мы обязательно о них расскажем.

Материал создан ИА «Первое областное».