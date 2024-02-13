Сын летчика-героя встретился с челябинскими школьниками

О подвиге Михаила Девятаева сняли фильм

«Многие сегодня спрашивали меня — а чем подвиг отца отличается от других подвигов? Я отвечу — это было невозможно сделать, этого никто не мог сделать! Вот сейчас попробуйте заставить тренированного, как отец до попадания в плен, летчика-истребителя поднять в воздух бомбардировщик, экипаж которого обычно шесть человек. Такую машину поднимают в воздух четыре человека из них, но один поднять не может!»

— рассказал Александр Девятаев.

Многонациональный Челябинск встретил Фестиваль мордовской культуры. Сегодня, 13 февраля, в мультимедийном парке «Россия — Моя история» показали фильм, посвященный подвигу Михаила Девятаева в годы Великой Отечественной войны. Летчик с позывным «Мордвин» стал центральной фигурой мероприятия, призванного показать детям и подросткам, что герои — это не вымышленные мультипликационные персонажи, а настоящие люди, наши соотечественники. С подростками встретился сын героя, передает корреспондент информагентства.Александр Девятаев приехал в Челябинск по приглашению организаторов кинопоказа — местного Мордовского национального культурного центра. Александр последние 20 лет занимается популяризацией памяти своего отца: собирает исторические сведения и документы, издает книги и даже организовал фонд памяти. Об отце Александр говорит как о сильном человеке с мордовским упрямством, который пережил трудности Великой Отечественной войны, плена и недоверия со стороны соотечественников. Александр считает важным рассказывать о героях страны, слава к которым пришла так поздно, но подвиг которых был неоценим.Торжественную часть мероприятия открыла сенатор России от Челябинской области Маргарита Павлова, отметившая, что из таких историй, как у Михаила Девятаева, складывается большой общий подвиг нашей страны, о котором важно рассказывать каждому гражданину. По словам сенатора, такие подвиги — ориентиры для детей. Они показывают реальный мир, реальную историю, а не синтезированный гибридный образ из экрана смартфона.Показанный документальный фильм был снят еще в 2002 году, а главную роль в нем исполнил сам Михаил Девятаев. Он был в плену у немцев, прошел три концлагеря, был приговорен к расстрелу и жил под чужой фамилией. А побег из лагеря в Германии совершил на самолете, который сумел захватить и угнать. Помимо этого, Девятаев спас и взял на борт еще 9 человек, находившихся в концлагере. По словам сына героя, Александра Девятаева, подвиг был из ряда невозможных — для поднятия бомбардировщика в небо нужен был экипаж из нескольких опытных человек. Но Михаил Девятаев смог справиться с этим в одиночку.В рамках Фестиваля мордовской культуры, который будет проходить до конца марта, также планируются конференция по истории переселения мордвы на Южном Урале и праздничный концерт.