Свыше 20 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Челябинска минувшей ночью

Осадки в городе не прекращаются

Снег в Челябинске начался накануне, 6 февраля, и не заканчивается до сих пор. Дорожники не расслабляются и очищают город от осадков в круглосуточном режиме. По данным комитета дорожного хозяйства, минувшей ночью в уборке было задействовано 200 рабочих и 276 единиц техники. Днем улицы и дороги от снега очищают 550 человек и 317 спецмашин.

«В ночное время в основном очистка от снега проводилась на проезжей части и тротуарах. На полигон было вывезено 20 876 кубических метров снега. Сегодня продолжается очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта», — уточнили в КДХ.

В связи с осадками и ежедневным переходом температуры через 0 градусов на дорогах образуется гололед. Дорожники будут подсыпать опасные участки реагентами.

Напомним, в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение о непогоде. По данным синоптиков, снегопады не прекратятся до конца рабочей недели.