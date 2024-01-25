Аскорбинки и ансамбль скрипачей на входе, семена и рассада чуть дальше, огромный экран с танцевальной площадкой, стена с фотографиями и «мотивашками» и зона киберспорта. Такая эклектика — казалось бы, несовместимые, но в итоге гармоничные сочетания — ждали сегодня, 25 января, гостей Штаба общественной поддержки Челябинской области, где на широкую ногу отмечали День российского студенчества. Как это было — в фоторепортаж ИА «Первое областное».
«Участниками праздника стали активисты и ректоры шести челябинских вузов. Поздравить ребят приехали депутаты Государственной Думы Дмирий Вяткин и Олег Голиков. Они вспомнили свое студенческое прошлое и порадовались, что у нынешних студентов есть столько возможностей для самовыражения», — рассказала руководитель Штаба Марина Поддубная.
Представители каждого вуза подготовили активности для остальных: медики — советы по ЗОЖ и правильному питанию, аграрии — советы по уходу за животными и подготовке к дачному сезону, институт культуры — творческую встречу.
Студенты ЮУрГУ подготовили сразу две зоны: киберспортивную и танцевальную...
Центральным событием праздника стал интеллектуальный квиз, посвященный 90-летию Челябинской области. Его совместно с обществом «Знание» подготовил Областной студенческий отряд.
Команд было семь: шесть — от вузов (вместе с ректорами!) и еще одну выставили молодогвардейцы.
Вопросы в игре были как на знания, так и на логику. А эмоции участников иногда зашкаливали.
Успокоиться можно было в зоне, подготовленной студентами агроинженерного университета: попробовать микрозелень — оказывается, у пророщенного гороха едят и вершки, и корешки(!) — а потом непременно захотеть узнать, как можно развести мини-сад на своем окне. Спойлер: элементарно.
Те, кто засиделся в зале, могли пойти размяться в танцзоне.
Словом, скучать собравшимся было некогда. Скорее, жалеть, что вечер быстро закончился.
Впрочем, вряд ли Штаб будет долго пустовать. По словам его руководителя Марины Поддубной, он уже пользуется огромным спросом:
«В день у нас бывает до четырех-семи мероприятий. В графике уже есть планы аж на апрель. И это не только студенты — заявки могут оставлять любые объединения. А возрастных ограничений у нас нет».
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