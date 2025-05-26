Страшные сказки показал челябинцам театр «Урал Опера Балет»

Артисты закрыли гастроли своей нашумевшей премьерой

Екатеринбургский театр «Урал Опера Балет» завершил «Большие гастроли» в Челябинске. После оперы «Набукко» артисты показали свою уникальную постановку, которую впору бы привезти на Фестиваль мировых премьер. Мы говорим о балете «Сказки Перро» — спектакле, который ставили специально по заказу екатеринбургского театра. Как знакомые истории оживали на челябинской сцене, наблюдал корреспондент ИА «Первое областное».

Три композитора, три хореографа-постановщика. Год назад за переосмысление сказок взялась целая команда из молодых авторов: Натальи Хрущевой, Алексея Боловленкова, Дмитрия Мазурова, Максима Петрова, Богдана Королька, Павла Клиничева, Константина Хлебникова, Александра Меркушева, Юлианы Лайковой. Из знакомых историй с хеппи-эндом создали четыре жутких и мрачных номера, отсылающих к оригинальным сказкам Перро, не отредактированным русскими переводчиками под детскую аудиторию.

«Самое важное, мне кажется, не вспоминать, что было написано в книжке Перро, не вспоминать, что нам читали в детстве, а прийти, как на любой спектакль, и с чистого листа все увидеть. Потому что мы не пересказываем литературу, мы делаем нечто новое, мы создаем свой сказочный мир», — рассказывает автор сценария Богдан Королек.

Балет делится на пролог, четыре сказки («Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Синяя борода» и «Мальчик-с-пальчик») и эпилог. Спектакль напоминает фильм «Чем дальше в лес...», где такие знакомые герои открываются с незнакомой, пугающей стороны. Начинается история с мрачного леса, где с деревьев свисают лианы, напоминающие Древо душ и место силыиз фильма «Аватар», где прислушиваются к Эйве. Среди этого леса появляется фея, которая управляет лесными духами и прядет их истории, прямо как мойры. Судьбы каждого из героев — в ее руках. Она, прямо как автор сказки, вмешивается в любой сюжет и ставит свои условия: помогает главным героям и наказывает злодеев. Она пишет эти истории и следит, чтобы они шли по своим рельсам.

«Мы создали некий волшебный лес, теплый, вязаный, шерстяной, но одновременно и пугающий. В нем есть что-то всегда таинственное и спрятанное в глубине этих вязаных кущ, то, что на нас может неожиданно свалиться, может быть, какое-то новое знание о нас самих. Это балет о нас самих. Мы вместе с артистами входим в этот лес, примеряем на себя образы персонажей, понимаем, что злодеи не всегда так уж злы, как о них принято говорить, а добрые безобидные персонажи не так уж безобидны, как Кот в сапогах. Вот ради этого, наверное, и заводится вся эта большая танцевальная машина. Это и есть наши, не чьи-нибудь, а наши „Сказки Перро“», — делится Богдан Королек.

Кот в сапогах

Первая история самая классическая и приближенная к знакомым детским версиям. Кот и маркиз Карабас встречают короля с принцессой, маркиз притворяется богачом, влюбляет в себя принцессу. А помощник-кот побеждает Людоеда и наступает знакомый всем счастливый конец. Но и в знакомую историю решили привнести что-то новое, необычное. Так, кот не просто становится больше Людоеда (которого он обманом превратил в мышь), а превращается в какого-то робота-убийцу с горящими глазами-фарами.

«История практически осталась той же самой, только героев показали под другим углом. Принцесса, например, достаточно современная у нас. А кот получился намного страшнее Людоеда. По хореографии эта история ближе к классике, но я люблю экспериментировать, поэтому есть элементы современной пластики, боевых искусств, шаолинь, такая вот гремучая смесь. На самом деле, я смотрел мультфильм „Кот в сапогах“, мне очень нравятся какие-то приемы, и я попытался их сделать театральными, сценическими, чтобы это мы могли воплотить в жизнь. И вот эта мультяшность, она присутствует, она должна быть», — рассказал хореограф-постановщик Константин Хлебников.

На «Коте в сапогах» добрая сказка прерывается.

Красная Шапочка

Всего семь минут — столько длится эта часть спектакля. Девочка танцует вместе с волком, они очевидно влюблены друг в друга, но вот любовному сюжету все время мешает бабушка Красной Шапочки. Она отталкивает волка, старается оградить внучку от него. В сценке считываются идея о сепарации взрослых от детей, признании ребенка свободным. Знакомая сказка превратилась в историю, где главный злодей уже не зверь, а бабушка, родственник, который не позволяет близкому человеку стать счастливым.

Стоит ли говорить, что в конце номера бабушка срывает кожу с влюбленного волка. Зверь падает ниц — его нутро вскрыто, он умирает. Но по словам постановщика Александра Меркушева, так становится ясно, что под личиной монстра всегда был человек.

«„Красная Шапочка“, если честно, из всех частей балета далась сложнее всего. Рассказать историю за несколько минут очень сложно, я ломал голову, как это все сделать. Бабушка, родитель, который против, чтобы молодые встречались, сдирает шкуру с волка, и тогда все видят, что он человек. А потом Красная Шапочка и бабушка понимают, что они упустили свой шанс на счастье, а волка уводит с собой в лес грибная фея», — рассказал Александр.

Синяя Борода

Самая тяжелая сцена — история «Синяя Борода». И без того мрачная и напряженная, музыка в этой части превращается в надрывный стон, в тон тому, что происходит на глазах у зрителей. В синеве сцены, потусторонней и мертвой, одна за другой появляются убитые жены Синей Бороды. Они толкают своего вдовца, дергают, почти рвут на части. Но что могут сделать призраки? А что могут сделать жертвы домашнего насилия? Как «Красная Шапочка» поднимает тему гиперопеки, так «Синяя Борода» будто говорит со зрителями о том, что женщина остается со своим мучителем и не может сбежать. Или может?

Новая жена Синей Бороды, даже взяв ключ от комнаты с телами убитых девушек и заглянув туда, все равно остается с мужчиной. Знает ли, что он и ее убьет? Понимает ли, что он не изменится? И что останавливает ее от побега? Нездоровая привязанность, собственные травмы, вера, что даже монстр имеет хоть каплю человечности — гадать тяжело, а оказаться на ее месте совершенно не хочется.

Девушка все пытается обнять убийцу, все пытается сказать: «Все хорошо, мне неважно, я принимаю, я прощаю тебя». Забавно, но Синяя Борода — единственный злодей, которого грибная фея, рассказчик этих историй, не оттолкнула, а в отчаянии прижала к себе. Но заслуживает ли он хеппи-энда? Мы же помним, что в его доме спрятаны убитые женщины, которые так же верили ему и надеялись, что с ними он будет другим.

Мальчик-с-пальчик

Завершающая история вновь возвращает к какой-то детской наивности, к идее «ищи друзей, ищи любовь, только вместе можно побороть любые неприятности». Мальчик-с-пальчик уходит в лес, где находит еще четверых таких же невысоких парней и понимает, что он не одинок в этом мире. А после встречает Дюймовочку (героиня Андерсена неожиданно перескакивает в другую сказку). Все вместе они борются с жуками и Людоедом. Вроде все, как и в произведениях для детей. Но кто бы мог подумать, что от танца Мальчика и Дюймовочки под пение «Мальчик-с-пальчик» у зрителей могут пойти мурашки.

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«Сказки Перро» хорошо приняли публика и театралы Екатеринбурга, а за год после премьеры спектакль объехал несколько городов. В чем секрет, кроме эффектной картинки и сюжетов, отзывающихся современной публике?

«У нас секрет в команде. Когда мы делаем какую-то работу, у нас не один, не два человека работают, а вся команда. Мы все время друг друга слушаем, поддерживаем. Бывает, что мы ругаемся, мы друг друга не понимаем, но мы все равно делаем какие-то выводы и приходим к одному знаменателю. И только так получается какой-то итог. Если честно, для нас даже неожиданно, что получилось так громко», — отметил Александр Меркушев.