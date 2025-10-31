Стены в Ленинском районе Челябинска украсили цветущими яблонями, русалками и чудовищами

Показываем, как преобразились улицы

В Ленинском районе Челябинска появилось целое арт-пространство, основанное на ассоциациях местных жителей. Оказалось, что горожане видят Ленинский спортивным, промышленным, курортным и даже немного мистическим. Финал фестиваля уличного искусства «Стены» — в фоторепортаже ИА «Первое областное».





«Стены» — это продолжение прошлогоднего проекта «Переход». Его уникальность — в соавторстве профессиональных художников и молодежи.



Как разрисовать подпорные стены на Новороссийской, 80 и 88 придумали местные жители. Кто-то посчитал, что там обязательно должен появиться пляж на озере Смолино.





Конечно, не обошлось без цеха «Высота 239» и самого Челябинского трубопрокатного завода. Трубы оттуда, кстати, использовали при создании объектов зимней Олимпиады 2014 в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 года.





Уютные дворы, где дети играют в классики, а мужчины режутся в домино.





Парк «Плодушка» с цветущими яблонями и сестрами Одигитриевского женского монастыря у заимки. Он является самым старым в Челябинске. В прошлом году о монастырской заимке «Плодушка» сняли фильм.





Одну из стен решили расписать подводными жителями озера Смолино: огромные рыбы, русалки и даже морское чудище по типу Несси.





«Сейчас в планах — пробовать масштабировать идею. Этот опыт действительно получился красивым и колоссальным. Огромное спасибо всем участникам за тот вклад, который вы внесли в проект», — сказала глава Ленинского района Ольга Гущина на закрытии фестиваля.



Ранее писали, что на набережной в арт-сквере выложили мозаику «Важен каждый чел!».