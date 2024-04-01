На полигоне арткорректировщики провели разведку, определили координаты целей. Затем специалисты вызвали огонь артиллерии и корректировали его в ходе пристрелки.
«Цели сбора достигнуты, на практике подтверждена готовность специалистов к выполнению задач по вызову огня артиллерии и его корректированию во время выполнения боевых задач», — отметил начальник артиллерии Уральского округа Росгвардии полковник Андрей Блудвин.
Ранее южноуральские силовики провели антитеррористические учения в Копейске. В них приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и других ведомств.
Напомним, что в Челябинске состоялось экстренное заседание антитеррористической комиссии, где приняли решение о введении дополнительных мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.