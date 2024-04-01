Спецназ Росгвардии провел артиллерийские учения в Челябинске

Южноуральские бойцы оттачивали свои навыки на полигоне

В Челябинске отряд специального назначения «Оберег», в который вошли бойцы Росгвардии, провел учебный сбор с артиллерийскими корректировщиками, сообщает пресс-служба ведомства.

На полигоне арткорректировщики провели разведку, определили координаты целей. Затем специалисты вызвали огонь артиллерии и корректировали его в ходе пристрелки.

«Цели сбора достигнуты, на практике подтверждена готовность специалистов к выполнению задач по вызову огня артиллерии и его корректированию во время выполнения боевых задач»,

— отметил начальник артиллерии Уральского округа Росгвардии полковник Андрей Блудвин.

Ранее южноуральские силовики провели антитеррористические учения в Копейске . В них приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и других ведомств.