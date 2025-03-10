Спектакли по пьесам Михаила Булгакова собирают аншлаги в Челябинской области

10 марта исполняется 85 лет со дня смерти великого русского писателя

Произведения Михаила Булгакова будоражат умы читателей, не дают покоя кинематографистам и театральным деятелям уже несколько десятков лет. Существует несколько знаменитых экранизаций произведений Мастера. Многие сразу же вспомнят сериал «Мастера и Маргарита» Владимира Бортко, фильмы «Дни Турбиных» Владимира Басова, «Бег» Александра Алова и Владимира Наумова, «Собачье сердце» Владимира Бортко.

Почти каждое из произведений Мастера не единожды экранизировалось, спектакли по инсценировкам и пьесам Булгакова до сих пор не сходят с театральных подмостков страны. Челябинская область может похвастаться несколькими спектаклями по произведениям Михаила Булгакова.

Самая свежая постановка — «Собачье сердце». Премьера нынешнего театрального сезона на малой сцене Челябинского театра драмы им. Наума Орлова. Впервые спектакль показали публике в декабре 2024 года.









Режиссер Дарья Догадова со своей командой совершила невозможное. «Собачье сердце» по своей сути довольно тяжелое и грустное произведение.

Дарье Догадовой удалось легко рассказать знаменитую историю языком театральных образов и оставить в сердце зрителя надежду. Роль Шарика и Шарикова исполняет артист Антон Марьинских. Профессор Преображенский — артист Денис Кирш. Доктор Борменталь — артист Станислав Масехнович. Знаменитый Швондер — артист Александр Бауэр.









На большой сцене Челябинского Молодежного театра возобновили показы «Собачьего сердца» в постановке режиссера Михаила Филимонова. Премьера спектакля состоялась весной 2010 года, с тех пор актерский состав претерпел некоторые изменения, а спектакль исчезал из афиши театра на несколько сезонов.









В труппу театра осенью 2024 года поступил талантливый артист Максим Слепченков, ему и досталась роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова (он же преображается в пса) в обновленной постановке. Профессор Преображенский — артист Андрей Гаврилюк. Доктор Борменталь — артист Денис Филоненко. В роли Швондера артист Алексей Согрин.









В Магнитогорском драматическом театре им. А. С. Пушкина с успехом идет «Бег» в постановке московского режиссера Марины Глуховской. Спектакль живет на сцене театра не одно десятилетие. Премьера постановки состоялась в год 70‑летия со дня ухода знаменитого писателя, в мае 2010‑го.

Режиссер считает, что «Бег» — это русский вариант «Одиссеи». В прочтении Марины Глуховской известное произведение Булгакова превратилось в драму в девяти снах. В роли Хлудова — артист Игорь Панов. В роли Чарноты — артист Владимир Богданов.









Спектакль «Собачье сердце» на малой сцене Челябинского театра драмы им. Н. Орлова в ближайшее время можно увидеть 25 и 28 марта, а также 22 апреля.

Постановка «Собачье сердце» на основной сцене Челябинского Молодежного театра планируется к показу 3 апреля и 14 мая.

В Магнитогорском драматическом театре им. А. Пушкина «Бег» покажут 25 марта.